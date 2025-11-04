Büyükelçi ne demek istedi?

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın “Türkiye-İsrail ticaret anlaşması yakında” sözleri, şaşkınlıkla karşılandı. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, özellikle Türkiye-İsrail ilişkilerine dair yeni bir döneme işaret etti.

Barrack açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu arada, Türkiye ve İsrail konusunda bahse girerim ki… Eğer birlikteliğimizi korursak, bu ivmeyi sürdürürsek, Jared Kushner, Steve Witkoff ve harika ekipler Gazze’deki süreci ilerletmeye devam ederse… Çok uzun olmayan bir süre içinde Türkiye ile İsrail arasında bir ticaret anlaşması göreceksiniz. Başkan Trump bütün satranç tahtasını değiştirdi. Her yerde bu değişim yaşanıyor. Türkiye ile İsrail birbirleriyle savaşmayacak. Bana göre bu olmayacak ve Hazar Denizi’nden Akdeniz’e kadar bir uyum ortaya çıkacak.” Büyükelçinin Gazze’de süren ablukanın gölgesinde dile getirdiği bu “ticaret anlaşması” açıklaması, Türkiye kamuoyunda ve diplomasi çevrelerinde soru işaretleri oluştururken İktidar kanadından hiçbir açıklama yapılmadı.

