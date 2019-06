Namaz kılmak bir Müslüman için İslâm’ın şartlarındandır.

Günde beş defa kılınan namaz ibadetinde de her zaman uygulanacak kurallar bulunmaktadır. Japonya’da üretilen cep seccadesinin ardından şimdi de namaz için elbise üretiliyor ve adı da “Prayer Parka (Duâ elbisesi)”.

The Girl in The Prayer Parka (Duâ Elbisesinde Bir Kız), “Camiye ilk adım attığımda kadınlar namaz için hazırlanıyordu. Kadınların neden bu kadar hazırlandığını ve duânın neden bu kadar uzun olduğunu merak ettim. Sonra iyi kıyafetlerimizi giydiğimizi fark ettim. En çok Allah’a karşı güzel görünebilmek. İslâm, bize değer vermeyi öğretti. Namaz, hayatımızın her yerindeydi.” diyor.

Hafif kumaşlar tercih edildi

Elbiselerin tasarımcısı Meryem Chin, özellikle hafif ve terletmeyen kumaşları tercih ederek çantalarında ağırlaşmamasını düşünerek elbiseleri tasarlamış. Özel çantası ile de gayet düzenli ve rahat bir kullanıma da sahip. Namazın kurallarına göre tasarlanan bu elbise modern modelleri ile de dikkat çekiyor.

