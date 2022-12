Kendini kopyalayan robot icat edildi

MIT’deki araştırmacılar, kendisinin kopyaları da dahil “neredeyse her şeyi” inşa edebilen bir robot yaptı. The Independent’ta yer alan habere göre mühendisler, kendisinin yeni versiyonları da dahil “neredeyse her şeyi” inşa edebilen bir robot geliştirdiklerini açıkladı.

Kendini kopyalayan robot, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bir ekip tarafından üretildi. Araştırmacılar robotun bir araçtan binaya kadar her şeyi, pratik ve ekonomik biçimde monte edebildiğini öne sürüyor. MIT’nin Bitler ve Atomlar Merkezi’nde doktora öğrencisi olan Amira Abdel-Rahman, “Bir yapı, aynı boyutta başka bir robot veya daha büyük bir robot inşa edebilir” dedi. Robot, yapay zekadan yararlanarak karmaşık görevleri anlayabiliyor ve bir yapı inşa etmek için gereken bot topluluklarını birbirlerinin yoluna çıkmayacak şekilde organize edebiliyor. Sistem vokseller olarak bilinen, birbirinin aynısı çok küçük alt birimleri içeriyor. Temelde vokseller iki boyutlu piksellerin hacimsel karşılığıdır. Bu vokseller inşa faaliyetinde bulunup işlev göstermek için diğer voksellerle güç ve veri alışverişi yapabilir. Araştırmayı detaylandıran “Self-replicating hierarchical modular robot swarms” (Kendini kopyalayan hiyerarşik modüler robot toplulukları) başlıklı makale, Nature Communications Engineering adlı bilimsel dergide yayımlandı. (Şarku’l Avsat)

