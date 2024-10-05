"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Uzayda mahsur kalan astronotlar kurtarılacak

05 Ekim 2024, Cumartesi
SpaceX, NASA’nın Ticari Mürettebat Programı çerçevesinde Crew-9 misyonunu başlattı.

Astronotlar Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) beş ay kaldıktan sonra, Starliner aracıyla ISS’e giden ve orada mahsur kalan Barry Wilmore ve Suni Williams ile birlikte Dünya’ya geri dönerek görevlerini tamamlayacak.

5 AYLIK KONAKLAMA YAPACAK

NASA’nın Ticari Mürettebat Programı için dokuzuncu mürettebat rotasyon görevi olan Crew-9’da NASA astronotu Nick Hague ve Rus uzay ajansı Roscosmos’ta görevli bir kozmonot olan Aleksandr Gorbunov yer alıyor. İkili yaklaşık beş aylık bir konaklama için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidiyor.

MAHSUR KALAN ASTRONOTLARLA BERABER DÖNECEKLER

Astronotların görevleri ise NASA astronotları Suni Williams ve Barry Wilmore ile birlikte Şubat ayında Dünya’ya döndüklerinde sona erecek. 6 Haziran’da ISS’e gönderilen Starliner, helyum iticilerinde sorun yaşadı ve astronot Williams ile Wilmore’un uzayda kalacağı süre uzadı. Ajans sonunda kapsülü mürettebatsız olarak indirmeye karar verdi ve bu da 7 Eylül’de gerçekleşti. NASA, ardından ISS’te mahsur kalan astronotların Şubat 2025’te Dünya’ya Crew-9 misyonuyla dönüş yapacağını duyurmuştu.

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, 363 gündür Gazze'yi vuruyor

    Türkiye Filistin için yürüyecek

    Irak’tan örnek karar

    Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz

    İsrail, İran’ın petrol altyapısını hedef alabilir: ''Bence bu biraz…neyse''

    Eygi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor

    Önce mevcut anayasaya uy

    WFP’den 2015 benzeri göç dalgası uyarısı

    İsrail’e sessiz kalmak, vahşete ortak olmaktır

    Almanya’daki camilerde “Açık Cami Günü”

    Okulların sıkıntısını çözün

    Marmara fayı 7.8’lik deprem üretebilir

    İstanbul depreme hazır olmaktan uzak

    Mezarı açılan Garipoğlu’nun ailesi DNA örneği verdi

    Devlet açığının GSYH’ye oranı 2023'te arttı

    Ara tatil tarihleri belli oldu

    Gazze'de gönüllü görev yapan ABD'li 99 doktordan Biden'a ve Harris'e mektup

    Taklit-tağşiş gıdalar listesi güncellendi

    Acizliğin itirafı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bağdat Paktının ibretli hikâyesi
    Risale-i Nur'dan

    Hayat ve ölümün değişmesi bir Hayy-ı Bâkî’yi gösterir
    Faruk ÇAKIR

    Çok ağır fatura
    Ali FERŞADOĞLU

    Hak, hürriyet, adalet ve demokrasine sahip çık!
    Halil ELİTOK

    İslâmı tebliğ mi? Temsil mi?
    Genel

    Eygi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor
    Genel

    Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz
    Sebahattin YAŞAR

    Bu mevsimi neden seviyorum biliyor musunuz?
    Mehmet ÇETİN

    Çok isterdim ki

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.