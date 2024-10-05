Uzayda mahsur kalan astronotlar kurtarılacak

SpaceX, NASA’nın Ticari Mürettebat Programı çerçevesinde Crew-9 misyonunu başlattı.

Astronotlar Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) beş ay kaldıktan sonra, Starliner aracıyla ISS’e giden ve orada mahsur kalan Barry Wilmore ve Suni Williams ile birlikte Dünya’ya geri dönerek görevlerini tamamlayacak.

5 AYLIK KONAKLAMA YAPACAK

NASA’nın Ticari Mürettebat Programı için dokuzuncu mürettebat rotasyon görevi olan Crew-9’da NASA astronotu Nick Hague ve Rus uzay ajansı Roscosmos’ta görevli bir kozmonot olan Aleksandr Gorbunov yer alıyor. İkili yaklaşık beş aylık bir konaklama için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidiyor.

MAHSUR KALAN ASTRONOTLARLA BERABER DÖNECEKLER

Astronotların görevleri ise NASA astronotları Suni Williams ve Barry Wilmore ile birlikte Şubat ayında Dünya’ya döndüklerinde sona erecek. 6 Haziran’da ISS’e gönderilen Starliner, helyum iticilerinde sorun yaşadı ve astronot Williams ile Wilmore’un uzayda kalacağı süre uzadı. Ajans sonunda kapsülü mürettebatsız olarak indirmeye karar verdi ve bu da 7 Eylül’de gerçekleşti. NASA, ardından ISS’te mahsur kalan astronotların Şubat 2025’te Dünya’ya Crew-9 misyonuyla dönüş yapacağını duyurmuştu.