Hollanda’da 15 yaş altına TikTok ve Instagram uyarısı

Geçen yıl Avustralya, 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olmuştu. Danimarka ve Fransa benzer yasaları değerlendiriyor; İsveç ise çocuklarda ekran süresini sınırlamaya yönelik tavsiyeler yayınladı.

Hollanda hükümeti Salı günü ebeveynlere yaptığı uyarıda 15 yaşın altındaki çocukların TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını kullanmamalarını tavsiye etti. Uyarıda, bu platformların çocuklarda panik atak, depresyon ve uyku problemleri gibi fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açtığına dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığı ayrıca, çocukların ekran başında geçirdiği sürenin sınırlandırılmasını, telefon ve dizüstü bilgisayarların yatak odalarından uzak tutulmasını, her 20 dakikalık ekran kullanımının ardından iki saat dışarıda oyun oynamalarını önerdi. Haber Merkezi

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