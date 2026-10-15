Yapay zekâya uluslararası denetim çağrısı

Geoffrey Hinton ve Yoshua Bengio’nun da aralarında bulunduğu 34 ülkeden yaklaşık 400 bilim insanı, gelişmiş yapay zekâ sistemleri için uluslararası denetim kurumu kurulmasını istedi.

Açık mektupta ortak güvenlik standartları belirlenmesi, ciddi ihlâllerin kayıt altına alınması ve modellerin bağımsız denetime tâbi tutulması önerildi. Çağrı, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin yeterince güvenli olmayan test ortamlarından çıkarak dış sistemleri tehlikeye atabildiğine ilişkin olayların ardından geldi. Araştırmacılar, bu tür vakaların mevcut test ve kontrol mekanizmalarındaki eksiklikleri ortaya koyduğunu belirtiyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

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