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13 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

ZCWATCH giyilebilir teknolojide geleceğin parçası olma hedefinde

13 Ekim 2026, Salı 20:08
Yaklaşık yedi yıldır giyilebilir teknoloji alanında faaliyet gösteren İstanbul merkezli ZCWATCH, kendisini yalnızca ürün sunan bir teknoloji markası olarak değil, “Giyilebilir Teknoloji Uzmanı” kimliğiyle kullanıcı ihtiyaçlarını teknoloji, yazılım, tasarım ve deneyim ekseninde ele alan bir yapı olarak konumlandırıyor.

Yaklaşık yedi yıldır giyilebilir teknoloji alanında faaliyet gösteren İstanbul merkezli ZCWATCH, akıllı saatlerden çocuk ve aile takip çözümlerine, outdoor spor saatlerinden TWS/OWS kulaklıklara ve yapay zekâ destekli çeviri teknolojilerine uzanan ürün ekosistemiyle global marka vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Marka, kendisini yalnızca ürün sunan bir teknoloji markası olarak değil, “Giyilebilir Teknoloji Uzmanı” kimliğiyle kullanıcı ihtiyaçlarını teknoloji, yazılım, tasarım ve deneyim ekseninde ele alan bir yapı olarak konumlandırıyor. 

Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin yanında uluslararası iletişim ve marka yapılanmasına da önem verirken ZCWATCH Kurucusu Zekeriya Cangir “Milli  bir teknoloji markası olarak Türk halkının teknolojik beklentilerine cevap vermeye çalışırken satış ve satış sonrasının tüm aşamalarında da müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Çocuk ve aile odaklı V0922 S; 4G/AGPS altyapısı, konum takibi, görüntülü ve sesli görüşme, SOS ve ebeveyn kontrolü gibi özellikleriyle iletişim ve güvenlik ihtiyaçlarını bir araya getirirken; outdoor kategorisindeki V1024 GPS Outdoor Tank2, GPS, Bluetooth arama, spor ve sağlık takibi, dayanıklı gövde ve uzun pil kullanımı gibi özellikleriyle aktif yaşam kullanıcılarına yönelik geliştiriliyor.

"Müşterilerin beklentileri önemli"

İstanbul merkezli ZCWATCH, Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin yanında uluslararası iletişim ve marka yapılanmasına da önem veriyor. Marka, farklı ülkelerdeki kullanıcıların değişen teknoloji beklentilerini takip ederek giyilebilir teknolojileri daha erişilebilir, işlevsel ve günlük yaşamla uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. Akıllı saatler yalnızca zamanı gösteren cihazlar olmaktan çıkarken; iletişim, spor, konum, güvenlik, müzik ve günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarında kullanılan kişisel teknoloji platformlarına dönüşüyor. Kablosuz kulaklıklar da yapay zekâ, aktif gürültü kontrolü ve gerçek zamanlı çeviri gibi teknolojilerle yeni kullanım alanları kazanıyor. ZCWATCH, giyilebilir teknolojilerin geleceğini yalnızca izlemek yerine, kullanıcıların ihtiyaçlarından yola çıkarak bu geleceğin bir parçası olmayı hedefliyor.

ZCWATCH Kurucusu Zekeriya Cangir de  “Milli  bir teknoloji markası olarak Türk halkının teknolojik beklentilerine cevap vermeye çalışırken satış ve satış sonrasının tüm aşamalarında da müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Etiketler: ZCWATCH, Zekeriya Cangir, giyilebilir teknoloji, akıllı saat, çocuk takip saati, outdoor akıllı saat, yapay zeka kulaklık.
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