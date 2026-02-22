100 bin kişi Mescid-i Aksa’da namaz kıldı

Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa’ya girişlerine getirdiği kısıtlamalara rağmen yaklaşık 100 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa’da yatsı ve teravih namazını kıldığı aktarıldı.

Filistin resmî ajansı WAFA’nın haberine göre ise, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’dan Doğu Kudüs’e geçmek isteyen binlerce Filistinliye engel olduğu belirtildi. İsrail, her sene Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya erişime ilişkin çeşitli kısıtlamalar koyarak Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor. AA

