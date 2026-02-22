Alman hükümeti, gazeteci DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ’ın Cumhurbaşkanına “hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklanmasına, basın ve düşünce hürriyetine işaret ederek tepki gösterdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Sebastian Hille, gazeteci Uludağ’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a haraket ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanması ile ilgili süreci “çok derin endişe ve büyük bir dikkatle izlediklerini” duyurdu. DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ’ın gözaltına alınması sonrasında ilk tepki Almanya’nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer’den gelmişti. Uludağ hakkındaki suçlamaların “dayanaksız” olduğuna vurgu yapan Alman Bakan, Türkiye’ye “Çağrım açık: Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir” sözleriyle seslenmişti. Haber Merkezi

