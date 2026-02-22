"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 57

Gazetecilik suç değildir

22 Şubat 2026, Pazar 13:04
Alman hükümeti, gazeteci DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ’ın Cumhurbaşkanına “hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklanmasına, basın ve düşünce hürriyetine işaret ederek tepki gösterdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Sebastian Hille, gazeteci Uludağ’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a haraket ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanması ile ilgili süreci “çok derin endişe ve büyük bir dikkatle izlediklerini” duyurdu. DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ’ın gözaltına alınması sonrasında ilk tepki Almanya’nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer’den gelmişti. Uludağ hakkındaki suçlamaların “dayanaksız” olduğuna vurgu yapan Alman Bakan, Türkiye’ye “Çağrım açık: Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir” sözleriyle seslenmişti. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Borç stoku 14 trilyonu aştı

    "Pakistan'ın hava saldırılarına uygun ve ölçülü cevap vereceğiz"

    İsrail Lübnan’da kan döktü

    Gazetecilik suç değildir

    Emekliler ucuz et kuyruğunda

    Tekirdağ ve Tokat'ta kar yağışı

    100 bin kişi Mescid-i Aksa’da namaz kıldı

    AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti

    “Yeni Asya’yı tebrik ediyorum”

    Tunca Nehri'nin debisi yükseldi, Meriç Nehri'nde taşkınlar oluştu

    Motorine gerilim zammı

    ABD’li Senatör soykırımı savundu

    Trump, İran’a saldırıyı değerlendiriyormuş

    “Gazze Barış Kurulu” bir tiyatro

    Tavizsiz istikrar çizgisinde 57. yıl

    ABD'liler de İsrail'i istemiyor - ABD'li gazeteci: İsrail, ABD için çok büyük bir yük

    Köklü bir çınar

    Almanya ve İsveç de vatandaşlarını uyardı: İran'ı acilen terk edin

    New York Times: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    "Pakistan'ın hava saldırılarına uygun ve ölçülü cevap vereceğiz"
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti
    Genel

    İsrail Lübnan’da kan döktü
    Genel

    Tekirdağ ve Tokat'ta kar yağışı
    Genel

    Borç stoku 14 trilyonu aştı
    Genel

    Emekliler ucuz et kuyruğunda
    Genel

    100 bin kişi Mescid-i Aksa’da namaz kıldı
    Genel

    Gazetecilik suç değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.