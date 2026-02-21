Gürkan AVCI - Demokratik Etütler ve Eğitim Stratejileri Araştırma Merkezi (DESAM) Başkanı

Yeni Asya gazetesinin 57. Kuruluş Yıl Dönümünü en kalbî duygularımla kutluyorum.

Türkiye’nin fikir ve basın hayatında yarım asrı geride bırakan Yeni Asya, sadece bir gazete değil; aynı zamanda demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin, hukuk devletinin sarsılmaz bir kalesi olmuştur. Kurulduğu ilk günden bu yana, rüzgâra göre yön değiştirmeyen, vesayet odakları karşısında diz çökmeyen ve şahsî ikballer yerine demokratik değerleri önceleyen “dik duruşuyla” Türk basın tarihinde müstesna bir yer edinmiştir.

Bilhassa hukukun üstünlüğü ve adalet eksenli yayın anlayışınızın, toplumsal barış ve vicdanın sesi olma niteliği taşıdığına inanıyorum. Fikirlerin hürce tartışıldığı, adaletin mülkün temeli olduğu bir Türkiye idealine sunduğunuz katkılar her türlü takdirin üzerindedir.

