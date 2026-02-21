İslam Özkan - Gazeteci-Yazar

Türkiye’nin çok sesli demokratikleşme serüveninde, yarım asrı deviren köklü bir çınar olan Yeni Asya gazetesinin 57. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. ​Yayın hayatına başladığı günden bu yana, sivil toplumun sesi olma gayretini ve zor zamanlarda dahi demokratik duruşundan taviz vermeyen çizgisini koruması, basın tarihimiz açısından son derece kıymetlidir. Fikirlerin özgürce tartışılabildiği, hukukun üstünlüğünün ve adaletin esas alındığı bir medya iklimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde; Yeni Asya’nın istikrarlı yürüyüşü, bir ekolün temsilcisi olarak büyük önem taşıyor.

Okunma Sayısı: 217

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.