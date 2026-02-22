"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2026 PAZAR

Emekliler ucuz et kuyruğunda

22 Şubat 2026, Pazar 12:54
Ramazan ayıyla birlikte artan hayat pahalılığı, dar gelirliyi daha da zorluyor. Kocaeli’nde emekli vatandaşlar, iftar ve sahur sofralarına et koyabilmek için ucuz et kuyruğunda bekledi.

Enflasyon karşısında derinleşen ekonomik kriz Türkiye’nin her bölgesinde etkisini gösteriyor. Ramazan ayının gelmesiyle pek çok vatandaş da iftarda ve sahurda sofrasına temel gıda ürünlerini koymakta zorluk çekiyor. İşçi şehri olarak bilinen Kocaeli’de benzer bir tablo gözler önüne serildi. İzmit Belediyesi’nin kıymanın kilosunu 600, kuşbaşını 675 liraya satışa sunduğu Halk Et önünde vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Ekonomi diye bir şey kalmadı

Çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları anlattı. 67 yaşındaki emekli, “Kasapları et yiyenler iyi bilir. Biz işte ayda yılda bir geliyoruz. Kalırsa, yetiştirirsek alıyoruz. Yetişmesek da bekle bir dahaki haftaya. Yetişmediğimiz tabiî ki oluyor. Et mi kalıyor ya? Saat 09.30’da geliyoruz. Bir kısmı alıyor, bir kısmı almıyor. En az 3 saat bekliyoruz kuyrukta. Yahu kasaba sorulur mu? Git de sor bakayım. Mümkün değil. Yenecek kıyma bin lira kasapta. Burada da 600 lira kıyma, 675 lira kuşbaşı. Taze, güvenilir et. Pazarda dolaşıp dolaşıp çıkıyoruz, başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ekonomi bitti, ekonomi diye bir şey yok artık” diye konuştu. 

“Her şey pahalı”

“Her şey pahalı. Hiçbir şey aldığımız yok” diyen emekli vatandaş, “Eskilerle idare etmeye çalışıyoruz. Eski olan hiçbir şeyi  atmıyoruz. Onu kullanmaya çalışıyoruz. Az bir kısmı çok iyi götürüyor, çok büyük bir kısmı da yoksul. Millet boşuna mı geldi kuyruğa giriyor... ‘100 lira, 100 liradır. 100 lira, 10 tane ekmektir’ diyor. Yoksa kimse gelip burada saatlerce ayakta beklemez. Yoksulun ayak sesleri. İnsanların elinde doğru dürüst bir paket görebiliyor musun? Simit dahi alamıyor doğru dürüst” ifadelerini kullandı.

Kocaeli - Anka

