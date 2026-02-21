Cesaretli ve objektif yayıncılık yapıyor

Ertuğrul GÜNAY - Kültür ve Turizm eski Bakanı

Yeni Asya Gazetesi’ni 57. kuruluş yıldönümü vesilesiyle tebrik ederim. Yeni Asya, yayın politikasını baştan beri inandığı yolda ısrarla ve kararlıkla sürdürürken, hukuku, temel hak ve özgürlükleri savunmaya da özel bir önem vermiştir. Yeni Asya’nın bu tutumu, özellikle hukukun çiğnendiği, adaletin büyük zararlar gördüğü son dönemlerde özel bir anlam ve değer taşımaktadır. Gazetenize, objektif ve cesaretli yayıncılık yolunda başarılı yıllar diler, sayfalarında emeği olanları teşekkürlerimle selamlarım.

Okunma Sayısı: 79

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.