Kararlı duruşunu takdirle takip ediyoruz

İdris ŞAHİN - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili

Yarım asırdan fazla bir süredir demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri, hukukun üstünlüğünü ve millet iradesini savunma noktasında sergilediğiniz ilkeli ve kararlı duruşu takdirle takip ediyoruz. Zor dönemlerde dahi özgürlükçü çizgisinden taviz vermeden sürdürdüğünüz yayıncılık anlayışı, basın hayatımız açısından önemli ve kıymetli bir örnek teşkil etmektedir.

57 yıldır hak, hukuk ve adalet ekseninde yürüttüğünüz sorumlu gazetecilik; çoğulcu demokrasiye, fikir ve ifade hürriyetine ve toplumsal barışa katkı sunmaya devam etmektedir. Basının, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu bilinciyle ortaya koyduğunuz bu istikrarlı duruşun, gelecek nesiller için de yol gösterici olacağına inanıyoruz.