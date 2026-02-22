"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 57

22 Şubat 2026, Pazar
AYET:

Ey iman edenler! Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılınmıştır, ta ki takva mertebesine vasıl olasınız.

Bakara Suresi: 183

HADİS:

Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu muhafaza eder, kocasının meşru isteklerine itaat ederse Cennete girer.

Camiü’s-Sağir, No: 393

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

