Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılınmıştır, ta ki takva mertebesine vasıl olasınız. Bakara Suresi: 183 HADİS: Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu muhafaza eder, kocasının meşru isteklerine itaat ederse Cennete girer. Camiü’s-Sağir, No: 393

