Motorine gerilim zammı

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında artan askerî ve siyasî gerilimin küresel enerji piyasalarında oluşturduğu dalgalanma, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına 2,57 liralık motorin zammı olarak yansımaya hazırlanıyor.

2,57 liralık zammın ardından motorin litre fiyatları birçok şehirde 60 lira sınırını aşarak tarihî zirvelerinden birini görecek. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 171

