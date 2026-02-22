Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نورلر كمالِ إحتشامله إستانبول و آنقره منوّر گنجلرنده بيوك بر إشتياقله كندى كندينه إنتشار ايدوب شاكردلرينه درس ويرييور. Nurdan Katreler Nurlar kemal-i ihtişamla İstanbul ve Ankara münevver gençlerinde büyük bir iştiyakla kendi kendine intişar edip şakirdlerine ders veriyor. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 345

