"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekne vuruldu: 3 kişi öldürüldü

21 Şubat 2026, Cumartesi 10:55
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

AA

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Canlı: Tavizsiz istikrar çizgisinde 57. yıl

    ABD'liler de İsrail'i istemiyor - ABD'li gazeteci: İsrail, ABD için çok büyük bir yük

    Köklü bir çınar

    Almanya ve İsveç de vatandaşlarını uyardı: İran'ı acilen terk edin

    New York Times: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti

    Lübnan: İsrail saldırıları diplomatik çabaları ve istikrarı düşmanca hedef alıyor

    Kendisini iyice küçülttü! - ABD'li büyükelçiye göre Nil-Fırat bölgesi ve nükleer silahlar İsrail'in hakkıymış!

    Mahkeme kararına rağmen %10'luk 'küresel tarife' uygulayacağını duyurdu

    Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekne vuruldu: 3 kişi öldürüldü

    Malatya Pütürge'de 4,5 büyüklüğünde deprem
    📷

    21 ŞUBAT'A ÖZEL: 57. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

    Bir duruşun hikâyesi

    Kararlı duruşunu takdirle takip ediyoruz

    Cesaretli ve objektif yayıncılık yapıyor

    Dik duruşuyla Türk basın tarihinde müstesna bir yer edinmiştir

    Zor zamanlarda konuştular

    Milletimizin köklü değerlerine yaslanıyor

    Neşriyatımıza sahip çıkalım

    Demokrasiye inancı muhafaza ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Misyonu ilkeli yayıncılık olmuştur
    Genel

    Gayemiz hakikati duyurmak... - (Merhum) Mehmet Kutlular’dan Hizmet Hatıraları
    Genel

    Milletimizin köklü değerlerine yaslanıyor
    Genel

    Zor zamanlarda konuştular
    Genel

    Bir duruşun hikâyesi
    Genel

    Tarihî bir görev yapıyoruz
    Genel

    Yayın politikası nettir - Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası vardır
    Genel

    Kararlı duruşunu takdirle takip ediyoruz
    Genel

    Medyanın hür sesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.