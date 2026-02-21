ABD’li Senatör soykırımı savundu

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İsrail’in Gazze Şeridi’nde on binlerce Filistinliyi öldürerek yaptığı soykırımı, ABD’nin 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da insanları aç bırakması ve kentleri yerle bir edercesine bombalamasına benzeterek savundu.

Graham, Sky News Arabia’ya verdiği röportajda, İsrail’in Ekim 2023’te başlayan ve 2 yıldan fazla sürede yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu on binlerce Filistinli sivilin ölümüne sebep olan saldırılarının Hristiyan değerleriyle uyuşmadığı argümanını “kabul etmediğini” belirterek öldürülenlerin siviller olmadığını ima etti. AA

