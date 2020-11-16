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16 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

2021 için kıtlık uyarısı

16 Kasım 2020, Pazartesi 22:00
Dünya Gıda Programı’nın (WFP) başındaki isim David Beasley, “2021’de korkutucu boyutlarda kıtlık yaşanacak” dedi.

Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı’nın (WFP) başındaki isim David Beasley, “2021 yılı, 2020’den kötü olacak” dedi.

David Beasley, kimsenin 2021 yılında dertlerin biteceğini beklememesi gerektiğinin altını çizerek, “Milyarlarca dolarımız olmadan, 2021’de korkutucu boyutlarda kıtlık yaşanacak” dedi.

Associated Press’e açıklamalarda bulunan Beasley, son dönemde sık sık konuşulan, “2020 çok kötü geçti, 2021’de hepsi geçecek” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Beasley, gelecek yıl durumun çok daha kötü olacağını dile getirerek, özellikle Afrika ve Güney Amerika’da açlık ve kıtlıkla karşılaşılacağını vurguladı.

Beasley, Covid-19 salgınının tekrar yükseldiğini, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde ekonomilerin bozulmaya devam ettiğini, bunun da birçok iflâs ve kapanmalara sebep olacağını açıkladı. Geçtiğimiz ekim ayında, 2020 Nobel Barış Ödülü, Dünya Gıda Programı’na verildi. Nobel Komitesi, açlıkla mücadeleye ve çatışma alanlarındaki insanların hayat şartlarının düzeltilmesine katkılarından dolayı programı ödüle lâyık görmüştü.

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