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Milyonlarca öğrenci için yaz tatili başladı - İlk ders zili 14 Eylül'de çalacak

26 Haziran 2026, Cuma 16:34
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 18 milyona yakın öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak.

Öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi.

Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu", Ortaokul 5 ve 6. sınıf ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine ise karneyle birlikte "gelişim raporu" verildi.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunların katıldığı, 20-21 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları da 22 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak.

AA

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