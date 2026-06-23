Her gün 10 kişi silahla katlediliyor

Umut Vakfı’nın “Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2025” raporu bireysel silahlanmanın hızla arttığını gösterdi. Rapordaki verilere göre 2025’te 110 bin 470 kaçak silah yakalandı.

Bu yılın sadece ilk üç ayında 25 bin 580 kaçak silah ele geçirildi. 2014 ila 2026 yılları arasında toplam 41 bin 420 silahlı şiddet olayının medyaya yansıdığı belirlendi. Bu olaylarda toplam 26 bin 29 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 203 kişi ise yaralandı.

Nefes’in haberine göre, Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, ruhsatsız silahların yaygınlığına değinerek, “Ruhsatsız halde bulunan silah sayısı 30 milyon. Silahlara ulaşımın kolaylığı, husumet, komşu ile kavga, aile içi şiddet gibi vakaların ateşli silahlar ile sonlanmasına sebep oluyor” diye konuştu.

Türkiye’de cinayetlerin yüzde 80’inin ateşli silahlarla işlendiğini ifade eden Akcan, “Yılda ortalama 2 bin 500 vatandaş bu vakalarda hayatını kaybediyor. Günde 10 kişi ateşli silahlarla hayatını yitiriyor. Silahlı şiddet haritasına göre cinayetlerin yüzde 96’sı ruhsatsız silahlar, yüzde 4’ü de ruhsatlı silahlarla işleniyor” dedi.

Haber Merkezi