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25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Trump: İran, nükleer denetimlere razı oldu

24 Haziran 2026, Çarşamba 21:16
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran ile devam eden müzakerelere ilişkin paylaşım yaptı.

İran tarafının ve medyanın “ABD’nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermeye” çalıştığını savunan Trump, “İran uzak geleceğe kadar, yani sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tam ve eksiksiz razı oldu. Bu, ‘nükleer dürüstlüğü’ sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Trump, İran tarafının buna razı olmadığı bir senaryoda müzakerelerin bitmiş olacağını belirterek, “İran’ın verdiği bu ve diğer önemli tavizlere dayanarak Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına ve deniz ablukasının artık uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim. Bu şu anda çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor ancak olur da ablukanın yeniden uygulanması gerekirse diye tüm gemiler yerinde kalacak” ifadelerini kullandı. 

AA

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