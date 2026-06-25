Petrol savaş öncesine döndü, pompa dönmedi

Orta Doğu’da ABD ve İran arasında varılan mutabakatın ardından petrol fiyatlarında düşüş hızlandı. Brent petrolün varil fiyatı 72,85 dolara kadar gerileyerek çatışma öncesi kapanış seviyesi olan 73,20 doların altına indi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, petroldeki düşüşe rağmen iç piyasada akaryakıt fiyatları savaş öncesi dönemin üzerinde seyrediyor. İstanbul Avrupa yakasında 27 Şubat’ta 58,28 TL olan benzinin litre fiyatı 25 Haziran’da 62,19 TL’ye, 60,33 TL olan motorinin litre fiyatı ise 64,45 TL’ye çıktı. Böylece litre fiyatlarında yaklaşık 4 TL’lik fark oluştu. Haber Merkezi

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