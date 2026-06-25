"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Kahramanmaraş'ta dairede yangın çıktı: 3 kardeş öldü

25 Haziran 2026, Perşembe 16:25
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kardeş öldü, yaralanan ve dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Boğaziçi Mahallesi'nde bir apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında engelli olduğu belirtilen Esra (45), Muhammet (32) ve Abdulgani Saltalı (26) kardeşler öldü.

Yangında yaralanan diğer kardeş Mustafa Saltalı ile dumandan etkilenen anne Nevruz Saltalı ve aynı katta yaşayan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dairede de hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA

Okunma Sayısı: 417
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mısır’dan Gazze çağrısı

    Tutuklular aylardır iddianame bekliyor

    İnsanlıkta tehlikeli çöküş

    Özel okul öğretmenleri “mevsimlik işçi” gibi

    Petrol savaş öncesine döndü, pompa dönmedi

    Dünyada son 24 saatte 4 büyük deprem meydana geldi

    Pamuk şekerinden daha düşük yoğunlukta en büyük iki ötegezegen keşfedildi

    Gazze'de "sözde ateşkes" sürecinde 260'tan fazla çocuk öldürüldü

    Kahramanmaraş'ta dairede yangın çıktı: 3 kardeş öldü

    Venezuela'da art arda 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde deprem: 32 kişi ölü, 700'den fazla yaralı

    İktidar hakikatten çok şekle önem verdi

    Pompada fiyatlar niçin düşmüyor?

    Trump: İran, nükleer denetimlere razı oldu

    Belçika'da sıcak hava alarmı ilan edildi

    Halen kontrol altına alınamadı: ABD-Los Angeles'taki soğuk gıda deposu bir haftadır yanıyor

    Netanyahu: ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalıyız

    Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"

    Faiz, toplumu sömürüyor

    Emekliler yoksulluk sınırının altında yaşıyor - Seyyanen zam şart

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İktidar hakikatten çok şekle önem verdi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Venezuela'da art arda 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde deprem: 32 kişi ölü, 700'den fazla yaralı
    Genel

    Dünyada son 24 saatte 4 büyük deprem meydana geldi
    Genel

    Kahramanmaraş'ta dairede yangın çıktı: 3 kardeş öldü
    Genel

    Gazze'de "sözde ateşkes" sürecinde 260'tan fazla çocuk öldürüldü
    Genel

    Pamuk şekerinden daha düşük yoğunlukta en büyük iki ötegezegen keşfedildi
    Genel

    Petrol savaş öncesine döndü, pompa dönmedi
    Genel

    Tutuklular aylardır iddianame bekliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.