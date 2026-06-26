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26 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

26 Haziran 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hepsi kıyamet gününde Onun huzuruna teker teker gelirler. İman edip güzel işler yapanlar için, muhakkak ki Rahman, gönüllerde bir sevgi yerleştirecektir.

Meryem Suresi: 95-96

HADİS:

Allah yolunda cihad için savaş safında bir saat ayakta beklemek, altmış sene gece kalkıp ibadet yapmaktan daha hayırlıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2941

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