Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hepsi kıyamet gününde Onun huzuruna teker teker gelirler. İman edip güzel işler yapanlar için, muhakkak ki Rahman, gönüllerde bir sevgi yerleştirecektir. Meryem Suresi: 95-96 HADİS: Allah yolunda cihad için savaş safında bir saat ayakta beklemek, altmış sene gece kalkıp ibadet yapmaktan daha hayırlıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2941

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