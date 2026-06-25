Özel okul öğretmenleri “mevsimlik işçi” gibi

Özel sektör öğretmenlerinin hak taleplerini duyurmak için başlattığı açlık grevi 10 günü geride bırakırken yapılan bir araştırma öğretmenlerin durumunu gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre Türkiye’deki özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yüzde 92,4’ü bir yıllık veya 10 aylık süreli sözleşmelerle, her an işsiz kalma endişesiyle çalıştırılıyor. Sektördeki her beş öğretmenden biri maaşının bir kısmını kayıt dışı olarak elden alırken; dört öğretmenden üçü etüt, veli toplantısı ve okul tanıtımı gibi zorunlu mesaileri için ek ücret alamıyor. Raporda öğretmenlerin çalışma şartları, “mevsimlik işçi” benzetmesiyle özetleniyor.

Rapora göre özel sektör öğretmenlerinin en acil çözülmesini istediği üç temel problem var: Düşük maaşlar, taban maaş uygulamasının olmaması ve iş güvencesizliği. T24’ün haberine göre, öğretmenler, haklarını savunabilmek ve taban maaş güvencesini geri alabilmek için acilen “Eğitim, Kültür ve Bilim” adıyla bağımsız bir iş kolu oluşturulmasını talep ediyor.

Haber Merkezi