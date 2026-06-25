İnsanlıkta tehlikeli çöküş

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frazier, “Çocuklar ve silahlı çatışma” gündem maddesi altında, “Silahlı çatışmalarda çocuklar için uluslararası hukukî korumaların yeniden tesis edilmesi: Eğitimin korunmasının güçlendirilmesi ve ağır ihlallerin önlenmesi” başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçen hafta yayınlanan “2025 Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu”nun, Güvenlik Konseyinin, üye devletlerin ve uluslararası toplumun vicdanını sarsması gerektiğini belirten Fraizer, “Bu rapor sadece ihlallerin bir kaydı değildir. Eylemsizliğin bir kınaması ve çocukları korumak için halihazırda mevcut olan araçların kullanılması çağrısıdır” dedi.

“Gelecek nesiller bizi yargılayacak”

Frazier, raporun 2025’te 38 bin 558 ağır çocuk ihlalini doğruladığına işaret ederek “Bu her bir sayının ardında bedeni, zihni, ailesi, toplumu, eğitimi ve geleceği savaş tarafından saldırıya uğrayan bir çocuk vardır” ifadesini kullandı. Çocukların “savaş zayiatı” ve “strateji ile pazarlık kozu” olmaması gerektiğini vurgulayan Frazier, çocukların askeri avantaj, bölgesel kontrol, siyasî egemenlik uğruna hayatlarının feda edilebileceği gibi muamele görmesinin tahammül edilemez olduğunu söyledi. Frazier, 2025 raporunda, ilk kez hükümet güçlerinin genel olarak çocuklara karşı işlenen ağır ihlallerde ana fail olarak öne çıktığına dikkati çekerek “Bu, kolektif insanlığımızda tehlikeli bir çöküşe işaret ediyor, gelecek nesiller bizi bunun için yargılayacaktır” dedi.