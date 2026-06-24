Pompada fiyatlar niçin düşmüyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen artış göstermesi sebebiyle yeniden Meclis gündemine taşındı.

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a verdiği soru önergesinde, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile Türkiye’de pompaya yansıyan zamlar arasındaki farkın nasıl açıklandığını sordu. Cumhuriyet’in aktardığına göre, Öztürk, Türkiye’deki tablonun yalnızca küresel gelişmelerle açıklanamayacağını ifade etti. Kur baskısı, yüksek vergi yükü ve fiyatlama politikalarının akaryakıtı daha pahalı hale getirdiğini vurguladı. Bakan Bayraktar, akaryakıt fiyatlarının 1 Ocak 2005’ten bu yana serbest piyasa şartlarında belirlendiğini belirtti. Bayraktar, fiyat oluşumunda ham petrolün yanı sıra navlun bedeli, döviz kuru, vergiler, arz-talep dengesi ve dönemsel gelişmelerin de etkili olduğunu söyledi. Bayraktar, yurt içinde akaryakıt bayi satış fiyatının üç ana bileşenden oluştuğunu belirterek, bunları “ürün fiyatı, dağıtıcı ve bayi marjı ile vergiler” olarak sıraladı. Haber Merkezi

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