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23 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Bediüzzaman Van’da yâd edilecek

23 Haziran 2026, Salı 19:43
Yeni Asya Van Temsilciliği tarafından Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri için Van’da bir mevlid programı tertip edilecek.

Bediüzzaman Mevlidle yâd edilecek

 

4 Temmuz’da Yukarı Norşin Camii’nde

4 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 11.30’da Van’ın manevî mekânlarından Yukarı Norşin Camii’nde gerçekleştirilecek programda Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, mevlid ve dualar yer alacak.

Ayrıca Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı, Van yılları, hayatı ve bıraktığı ilmî ve manevî miras üzerine değerlendirmeler yapılacak.

Horhor Medresesi ziyaret edilecek

Program kapsamında Bediüzzaman’ın gençlik yıllarında ilim tahsil ettiği ve bugün yeniden ihya edilen Horhor Medresesi de ziyaret edilecek. Böylece onun Van ile olan güçlü bağları bir kez daha hatırlatılacak.

Tüm vatandaşlar davetlidir

Yeni Asya Van Temsilciliği tarafından yapılan davette, “Ben Van’ı çok severim, Van benim vatanımdır” diyen Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini rahmet, minnet ve dualarla yâd etmek üzere bütün vatandaşlar programa davet ediliyor.

Sedat Serdar / Yeni Asya

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