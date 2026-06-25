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25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Dünyada son 24 saatte 4 büyük deprem meydana geldi

25 Haziran 2026, Perşembe 16:36
Dünyanın farklı ülkelerinde son 24 saatte en büyüğü 7,5 olmak üzere 4 deprem yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Redwood Valley bölgesinin 11 kilometre kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8,8 kilometre olarak kaydedildi.

Venezuela'da da 39 saniye arayla, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda da 7,2 büyüklüğünde deprem oldu.

​​​​​​​Depremlerin derinliği Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olarak ölçüldü.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesindeki depremlerde 32 kişinin öldüğünü, 700'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarındaki deprem, 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken yerel medyada yer alan haberlere göre 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

AA

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