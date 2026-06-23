Adalar ve Silifke Belediye Başkanları tutuklandı

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Silifke Belediyesine yönelik “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada ise Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 8 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Haber Merkezi

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