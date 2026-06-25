Mısır’dan Gazze çağrısı

Mısır, Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere oluşturulan ulusal komitenin “mümkün olan en kısa sürede” bölgede faaliyete başlaması ve Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki diğer yükümlülüklerin tamamlanması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov’u kabul etti. Abdulati, Gazze’yi yönetecek ulusal komitenin bölgede görevine başlaması, Uluslararası İstikrar Gücünün konuşlandırılması, insanî, tıbbî ve yardım malzemelerinin kesintisiz erişiminin sağlanmasını kapsayan “ABD Başkanı Donald Trump’ın planının ilk aşamasındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gerektiğini” belirtti. Mısırlı Bakan, “Bu adımların ateşkesin pekiştirilmesine, güvenliğin güçlendirilmesine ve Gazze Şeridi’nde erken toparlanma çabalarının başlaması ile yeniden imar için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlaması beklenmektedir” ifadelerini kullandı. AA

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