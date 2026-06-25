Tutuklular aylardır iddianame bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)başta olmak üzere İstanbul’daki CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında açılan davalarda yargılamalar sürüyor.

Aynı soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı isimler ise bir yılı aşkın süredir iddianameleri hazırlanmadığı için hâkim karşısına çıkamıyor. Bu isimlerden biri 21 yıllık şehir plancısı Evren Buçan.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Buçan, kariyeri boyunca Beyoğlu ve Silivri belediyelerinde görev yaptıktan sonra CHP’nin kazandığı Şile Belediyesi’ne geçti. Burada Yapı Ruhsat Şefi olarak göreve başlamasından üç ay sonra 10 Temmuz 2025’te gözaltına alındı. Buçan, 13 Temmuz’da cezaevindeki bir yılını dolduracak. Şu anda Maltepe Cezaevi’nde 24 kişilik koğuşta 60’tan fazla tutuklu ile kalıyor.

Haber Merkezi