4 Filistinli’den 1’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Dünya Bankası İsrail işgalinin Filistin ekonomisi üzerindeki etkileri nedeniyle her 4 Filistinliden birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirtti.

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül’de New York’ta Filistin’e yönelik kalkınma yardımlarına ilişkin düzenlenecek toplantıda sunulmak üzere “Zamana Karşı Yarış” başlıklı Filistin Ekonomik İzleme Raporu hazırlandı. Raporda, İsrail’in Filistin ekonomisini ve sağlık hizmetlerini etkileyen kısıtlamalarına yer verildi. Dünya Bankası Batı Şeria ve Gazze Direktörü Stefan Emblad, “İsrail’de kişi başına düşen gelir Filistin topraklarına göre yaklaşık 14-15 kat daha yüksek.” değerlendirmesinde bulundu. Yoksulluk oranına dikkati çeken Emblad, “Yaklaşık her 4 Filistinliden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Raporumuz taraflara, mali durumu daha sağlam bir temele oturtmanın yanı sıra kişi başına büyümeyi teşvik etmek için harekete geçmenin hayati aciliyetini hatırlatıyor.” ifadelerini kullandı. AA

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