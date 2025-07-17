Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor - Dünya, Suriye'ye de saldıran İsrail'i bir kez daha kınadı

Suriye ordusu, 4 gündür yerel silahlı gruplarla çatışmaların meydana geldiği Süveyda kentindeki güçlerini çekiyor.

İnsanlığın belası ve düşmanı İsrail şimdi de Suriye'ye saldırıyor: 'Suriye, Süveyda'dan çekilmezse saldırılar sürecek tehdidi'

ABD: İsrail'in Suriye'ye saldırılarından "derin endişe'' duyuyoruz

Suriye'deki camilerden cihad çağrısı yapıldı

İsrail, Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’na hava saldırısı düzenledi

Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

Saldırılar sırasında Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef alan saldırıda yaralananlar olurken bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Güvenlik güçleri ayrıca Genelkurmay Başkanlığı binası yakınında bulunan Emevi Meydanı'nda güvenlik çemberi oluşturdu.

İsrail ordusunun "uyarı" iddiasıyla Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını hedef aldığı belirtildi

İsrail Ordu Radyosunun X hesabından, Suriye'ye düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüler ve bilgiler paylaşıldı.

Haberde, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay binasına düzenlediği saldırıyla eş zamanlı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da hedef aldığı kaydedildi.

Saldırının "uyarı" gerekçesiyle yapıldığı ileri sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusunun şu ana kadar Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda'ya en az 160 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırılarda, Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerin ve askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

İsrail ordusu Suriye'de Cumhurbaşkanlığına ve Genelkurmay'a saldırı düzenlediğini doğruladı

Ordudan yapılan açıklamada, Şam'a yönelik saldırıların sürdüğü belirtilerek saldırılara ilişkin görüntüler yayınlandı.

İsrail ordusunun kısa bir süre önce Şam'da Genelkurmay binasını ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde "bir askeri noktayı" hedef aldığı belirtilen açıklamada, Suriye'de askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

Açıklamada, Şam'da hedef alınan Genelkurmay karargahının Suriye ordusunun Süveyda'ya sevk edildiği bölge olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusunun, "siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Suriye'ye saldırılar düzenlediği ve her türlü senaryoya açık olduğu" kaydedildi.

İsrail, Kesve, Dera ve Şam'a hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları, askeri yerleşkelerin de bulunduğu Kesve bölgesini, Dera'daki 132. alayı ve Dera valisinin evini hedef aldı.

Bu arada Süveyda'da güvenlik güçlerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail savaş uçakları TSİ 18.40'ta Suriye'nin güneyindeki Dera kentinin Gabgab ve Müsbin bölgelerini hedef aldı.

Savaş uçakları, TSİ 19.15'te de Şam'ın banliyösündeki Katana bölgesinde yer alan 100. Alay yerleşkesini vurdu.

İsrail ordusu, TSİ 20.30-20.55 arasında 3 saldırı daha gerçekleştirdi.

Şam Cebel Mazemiyye'de yer alan 4. Tümene ait askeri yerleşkeyi iki ayrı saldırıyla hedef alan İsrail, Katana'ya da yeniden hava saldırıları düzenledi.

İsrail, ayrıca, Süveyda'ya giriş yapan askeri konvoyu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. İlk belirlemelere göre saldırıda güvenlik güçlerinden 6 kişi öldü.

İsrail, Suriye’nin Lazkiye ilindeki 107. Tugay’a hava saldırısı düzenledi

Saldırı, Lazkiye ilinin Ceble ilçesine bağlı Bezamil bölgesinde yer alan 107. Tugay askeri yerleşkesine gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, Suriye’de düzenlenen bu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Şam'da İsrail'in hava saldırıları sonucu kapanan yollarda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor

İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentin en işlek yerlerinden Emevi Meydanı'nda bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef alan saldırı sonucu oluşan enkaz nedeniyle bölgedeki yollar kapandı.

Şam Valiliğine bağlı ekipler yollarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatırken, itfaiye ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı, işgal altındaki Golan Tepelerinde Suriye konusunda durum değerlendirmesi yaptı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Nafah Üssü'ndeki toplantıya Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in yanı sıra Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai, Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, İsrail ordusu İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder'in de katıldığı belirtildi.

Zamir, burada yaptığı konuşmada, Dürzilere zarar gelmemesi için kararlı bir şekilde hareket ettiklerini ileri sürdü.

Güney Suriye'de sınır boyunca yer alan toplulukları koruyacaklarını iddia eden Zamir, İsrail ordusunun dün itibariyle Suriye'ye saldırılar düzenlemeye başladığını, saldırılarının genelinin Süveyda bölgesini hedef aldığını, bugün Şam'a da saldırı düzenlendiğini söyledi.

Zamir, "saldırıların hızını artırmak ve Suriye'deki Dürzilere yönelik saldırıları durdurmak için istihbarat ve saldırı kapasitelerinin daha da güçlendirilmesi" emri verdiğini, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepelerindeki birlikleri takviye ettiklerini aktardı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Suriye'nin güneyine bir dizi saldırı düzenledi

Öte yandan İsrail ordusu, akşam saatlerine doğru, istihbaratın yönlendirmesiyle Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Süveyda bölgesine giden zırhlı araçların, mevzilerin, silah depolarının ve diğer askeri noktaların hedef alındığı iddia edildi.

İsrail ordusu Suriye'de "birkaç gün sürecek çatışmaya" hazırlanıyor

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, ordu, Suriye'de birkaç gün sürecek bir çatışmaya hazırlanıyor.

Ordunun İsrail'den Suriye'ye yüzlerce Dürzi'nin geçmesini beklemediğine dikkati çekilen haberde, Alexandroni Tugayı'nın Suriye'ye giren Dürzileri takip ettiği belirtildi.

Haberde, İsrail ile Suriye yönetimi arasında mesaj alışverişinin ise devam ettiği kaydedildi.

İsrail, Suriye sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Süveyda'da Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından sınırda askeri tahkimat kararı alındı.

İsrail ordusunun "operasyon hedefleri çerçevesinde sınırda gerekli tahkimatları belirlemek üzere durum değerlendirmeleri yaptığı" belirtildi.

İsrail ordusunun, "hem savunma hem saldırı eylemlerine devam edeceği" aktarıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan, Suriye'ye saldırıları artırmak için Kuzey Komutanlığı'na takviye talimatı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün Suriye'ye yönelik saldırıların ardından orduya yeni talimatını aktardı.

Zamir, Suriye'ye yönelik saldırıların hızını artırmak ve sözde "Suriye'deki Dürzi topluluğuna yönelik saldırıları durdurmak için" istihbarat toplama araçlarının ve saldırı kapasitesinin güçlendirilmesiyle Kuzey Komutanlığı'na takviye yapılması talimatı verdi.

İsrail ordusunun, Dürziler ile derin bir ittifak içinde olduğu iddiasıyla Süveyda başta olmak üzere Suriye genelinde saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Kuzey Komutanlığı'na bağlı 210. Tümen'in İsrail işgali altındaki Suriye topraklarında ve tampon bölgede ek birliklerle takviye edileceği bildirildi.

Dürzi topluluğuna Suriye tarafına kontrolsüz bir şekilde geçilmemesi uyarısı yapıldı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın iddiasına göre, İsrail'den bin kadar Dürzi Suriye tarafına geçiş yaptı.

İsrail ordusu, Dürzilerin kaçak şekilde Suriye'ye geçişine hazırlıklı olmadığı itirafında bulundu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den girmeye çalışanları önlediğini açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Hader bölgesinde Suriye tarafından sınır hattına girmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun bölgedeki kişilerin geçişini önlediği ve kalabalığı dağıtmak için çalıştığı aktarıldı.

İsrail basını, Süveyda'daki olaylar nedeniyle Suriye'deki Dürzilerden bazılarının bu bölgeye geldiğini yazdı.

Öte yandan, Golan Tepeleri'nin İsrail işgali altındaki Mecdel Şems bölgesinden bazı kişilerin Suriye içine doğru ilerlediği bildirildi.

İsrail askerlerinin, Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Mecdel Şems bölgesinden sınırı geçen kişileri geri getirmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail ordusunun, durumu gözlemlediği, "savunma ve saldırı için farklı senaryolara karşı hazır beklediği" kaydedildi.

İsrail'den, Suriye ordusu Süveyda'dan tamamen çekilmezse saldırıları sürdürecekleri tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağını belirtti.

Katz, Şam yönetimini, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilmemesi durumunda, daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti.

İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da ofisinin X hesabından yayınlanan video mesajında, İsrail vatandaşı Dürzilere seslendi.

Suriye'nin güneybatısında durumun çok ciddi olduğunu ileri süren Netanyahu, İsrail ordusunun "Dürzileri korumak" bahanesiyle saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Netanyahu, Dürzilere "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." diye seslendi.

Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.

Suriye ordusu Süveyda kentindeki güçlerini çekiyor

Suriye yönetimi ile Süveyda ilindeki yerel silahlı gruplar ve ileri gelenler arasında yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmasının ardından, Suriye ordu birlikleri kentten kademeli olarak çekiliyor.

Süveyda'daki askeri kaynaklar, İsrail saldırısı tehlikesinin devam ettiğini belirtiyor.

Bölgedeki AA ekibi ateşkesin ardından genel olarak sükunetin hakim olduğunu bildirdi.

Ordu birliklerinin kentten ayrılması görüntülendi.

İsrail, uluslararası toplumun Süveyda'daki olaylara sessiz kaldığını iddia etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, basına yaptığı açıklamada, Dürzileri korumak ve İsrail'in çıkarları için Suriye'ye saldırdıklarını iddia etti.

Bakan Saar, ülkesinin düzenlediği saldırılarla Suriye'nin güneyindeki statükoyu korumayı ve oluşabilecek "tehditleri" engellemeyi amaçladığını savundu.

Suriye'deki çıkarlarının "sınırlı ve açık" olduğunu öne süren Saar, saldırıları Süveyda kentindeki Dürzileri korumak amacıyla yürüttükleri iddiasını yineledi.

İsrail basını "ABD'nin Suriye'deki durumu yatıştırmak için arabuluculuk yaptığını" ileri sürdü

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir diplomatik kaynak, Suriye'deki durumun yatıştırılması için ABD yönetiminin de aralarında yer aldığı bazı tarafların araya girdiğini söyledi.

ABD'nin iki ülke arasında ilişkilerin tesisi için arabuluculuk yaptığına işaret eden İsrailli kaynak, "Suriye tarafının kendilerinin beklentilerini bildiğini, kısa sürede mantıklı davranacağını ümit ettiklerini" belirterek Suriye yönetimini tehdit etti.

Tel Aviv'in eylemlerinin Suriye'nin güneyindeki olaylara ve Suriye rejiminin "Dürzilere gelecek zararı önlemesine" bağlı olduğunu savunan İsrailli kaynak, "Suriye ile normalleşmenin devam edip etmediği, İsrail'in Suriye'de rejim değişiminden yana olup olmadığı" yönündeki soruya "kendisinin tehdit savurmaktan yana olmadığını" söyleyerek yanıt verdi.

İsrail'in Suriye yönetimiyle "her türlü iletişimi kestiği" iddia edildi

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonunun İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "İsrail'in Suriye hükümetiyle her türlü iletişimi kestiği" ileri sürüldü.

Tel Aviv yönetiminin, Suriye hükümetiyle ilişkilerini yeniden değerlendirdiği belirtilen haberde, İsrail'in ABD ile koordinasyon halinde olduğu kaydedildi.

Suriye ordusunun Süveyda kentine yönelik operasyonunda "İsrail ile koordinasyon sağladığı ancak aralarındaki uzlaşıyı ihlal ettiği" öne sürüldü.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Suriye’ye yönelik artan saldırılarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in yazılı açıklamasını paylaştı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Guterres) İsrail'in Süveyda, Dera ve Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine yönelik artan hava saldırılarını kınadı." dedi.

İsrail ordusunun "Golan'da yeniden konuşlandırılmasına" yönelik raporlara değinen Dujarric, Guterres'in bu yöndeki gelişmelere tepki gösterdiğini belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter, keyfi cinayetler ve mezhepsel gerginlikleri körükleyen, Suriye halkının barış ve uzlaşma fırsatını elinden alan eylemler de dahil sivillere yönelik tüm şiddeti açıkça kınıyor." ifadesini kullandı.

Suriye'de çatışmanın 14 yıldır sürdüğüne işaret eden Dujarric, Guterres'in, tüm Suriyelilere en içten taziye dileklerini ileterek, ülkede şiddetin derhal azaltılması çağrısını paylaştı.

Dujarric, Genel Sekreter'in, Suriye Cumhurbaşkanlığı makamının bugün erken saatlerde yaptığı, ihlalleri kınayan ve sorumluların soruşturulup hesap vermesini taahhüt eden açıklamalarını da dikkate aldığını kaydetti.

Trump yönetiminin İsrail'den ikinci defa Suriye'ye saldırıları durdurmasını istediği belirtildi

Axios haber sitesinin üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail'den Suriye ile doğrudan görüşmelere başlamasını istedi.

ABD'li yetkililerin İsrail'in Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı karargahı ile Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine yönelik saldırılarının ülkeyi yeniden istikrarsızlaştırmasından endişe ettiği aktarıldı.

İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için ilerleme kaydedildiği ileri sürülerek, yaşanan olayların süreci baltalayacağı kaydedildi.

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın gerilimin azaltılması için dün ve bugün İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

ABD'li yetkili "İsraillilere geri çekilip nefes almalarını söyledik." diyerek İsrail ile Suriye arasında doğrudan görüşmeler yapılmasını teşvik ettiklerini sözlerine ekledi.

ABD'nin dün de İsrail'den Suriye'ye saldırıları durdurmasını istediği ileri sürülmüştü.

Tel Aviv yönetiminin Şam ile ilişkilerini yeniden değerlendirmek üzere ABD ile "koordinasyon halinde" olduğu ancak bu süreçte İsrail'in Suriye ile "her türlü iletişimi kestiği" iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Suriye'ye saldırılarından "derin endişe duyduklarını" belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile Dışişleri Bakanlığında Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sorulan Rubio, "Az önce ilgili taraflarla telefonda görüştüm. Bu konuda çok endişeliyiz ve umarım bugün ilerleyen saatlerde bazı güncellemeler alırız." dedi.

"Çatışmaların sona ermesini istiyoruz." diyen Rubio, bu konuda gece bir ateşkes sağlandığını, ancak "yine de çok endişeli" olduklarını kaydetti.

"Bugün ilerleme görmeyi umuyoruz"

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında basın mensuplarına konuştu.

İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği son saldırılar hakkındaki bir soruyu Trump'ın kendisine yönlendirmesi üzerine Rubio, "Evet, bu karmaşık bir durum. Bunlar, Suriye'nin güneybatısındaki farklı gruplar, Bedeviler ve Dürzi toplumu arasında uzun süredir devam eden tarihi rekabetler ve bu durum, İsrail ile Suriye arasında talihsiz bir duruma ve bir yanlış anlaşılmaya yol açmış gibi görünüyor." dedi.

Rubio, her iki tarafla da gerilimi azaltmak için iletişim halinde olduklarını belirterek, "Önümüzdeki birkaç saat içinde, son birkaç saattir gördüklerinize son vermek için gerçek bir ilerleme görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

AB "tüm dış aktörleri" Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, El Anouni'nin, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ifadelerine yer verildi.

El Anouni, AB'nin Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki çatışmalardan "endişe duyduğunu" ve sivillere yönelik şiddet olaylarını "şiddetle kınadığını" belirtti.

Tüm tarafları Süveyda'da dün varılan ateşkes anlaşmasına uymaya, "sivilleri ayrım gözetmeksizin korumaya ve nefret söylemlerine son vermeye" çağıran El Anouni, Suriye'deki yeni yönetimin, bölgede gerilimi azaltma, sükuneti yeniden tesis etme ve tüm suçluların hesap vermesini sağlamaktan sorumlu olduğunu kaydetti.

El Anouni, "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik artan saldırıları ışığında tüm dış aktörleri, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan İsrail'in Suriye'ye saldırılarına kınama

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik başkent Şam'ı ve bazı resmî kurumları da hedef alan saldırılarını "en sert şekilde" kınadığını ifade etti.

Avn, söz konusu saldırıların Suriye'nin egemenliğinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail'in bu saldırılarının bölgenin güvenliğini ve istikrarını daha fazla gerginlik ve tırmanma riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini kaydeden Avn, Lübnan'ın Suriye halkı ve devletiyle tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Avn, uluslararası topluma bir kez daha çağrıda bulunarak "saldırıların durdurulması ve egemen devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi için her düzeyde ve her platformda tüm imkânların kullanılması gerektiğini" belirtti.

Öte yandan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıları kınadı.

Selam, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların Suriye'nin egemenliğinin ve uluslararası hukukun en temel kurallarının açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

Selam, şunları kaydetti:

"Toprak ihlali mantığı ya da ateşle mesaj verme anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplum, bu saldırılara son verilmesi için sorumluluğunu yerine getirmelidir."

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki görüntülerin şok edici olduğunu ileri sürdü.

Suriye ordusunun Dürzileri aşağıladığını savunan Ben-Gvir, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Dürzi vatandaşlarını sevdiğini belirten Ben-Gvir, Cumhurbaşkanı Şara'yı kastederek "Ortadan kaldırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli de dün "Hamas'a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas'tır." diyerek Şara'ya suikast çağrısında bulunmuştu.

Hamas, İsrail'in Şam saldırılarını kınadı

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye saldırısı, ülkenin toprak bütünlüğünü baltalamayı hedefliyor." denildi.

İsrail'in düzenli terör yaptığı ve devletin egemenliğini açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada Hamas, Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nden saldırıyı kınamalarını istedi.

Açıklamada Hamas, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na, "bölgenin güvenliği ve halklarının çıkarlarını tehdit etmeye başlayan işgalci varlığın (İsrail) sataşmalarının durdurulması için işlevsel adımlar atmaları" çağrısında bulundu.

Açıklamada, İsrail'in ateşe benzin döktüğü vurgulandı.

Suriye, İsrail saldırıları için BM Güvenlik Konseyi'ni sorumluluk almaya çağırdı

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in, başkent Şam ve Süveyda illerindeki hükümet kurumları ile sivil tesisleri hedef alan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan saldırılarının kınandığı belirtildi.

"İsrail yönetiminin, Suriye'de gerginliği tırmandırmak, kaos yaratmak ve güvenlik ve emniyeti baltalamak için izlediği sistematik politikanın bir parçası olan bu açık saldırı, BM Şartı'nın ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası topluma ve BMGK'ye İsrail'in saldırılarına karşı sorumluluk alma ve bu saldırganlığa son verilmesi için somut önlemler alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Suriye'nin, "bu tehlikeli tırmanıştan ve sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttuğu" ve "uluslararası hukukun garanti altına aldığı tüm yollarla, topraklarını ve halkını savunma konusundaki meşru haklarını koruyacağı" kaydedildi.

"Suriye'deki çatışmaları endişeyle takip ediyorum"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X platformundaki hesabından Suriye'deki son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Tajani paylaşımında, "Suriye'deki çatışmaları endişeyle takip ediyorum. Tüm tarafların şiddete son verme konusunda çaba göstermesini umuyoruz. Suriye'deki tüm topluluklar ile sivil halkın istikrarını ve korunmasını garanti altına alabilecek bir anlaşmaya hızla katkıda bulunmak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar, saldırıları kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların Suriye’nin egemenliğine yönelik açık bir saldırı ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

Bu tür saldırıların bölgesel güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Suriye’ye yönelik tekrar eden saldırılarının, sadece geçici askeri hamleler değil, işgalin devamı anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, bu saldırıların ancak İsrail işgaline karşı güçlü ve kararlı bir uluslararası tutum sergilenmesiyle durdurulabileceği vurgulandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğin vurgulandığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenler için Suriye halkına taziye dilekleri iletildi ve Katar’ın Suriye halkının yanında olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in saldırgan politikalarının ve uluslararası hukuku hiçe sayan tavrının durdurulması için acil ve kararlı adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

"İran, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlediği saldırının görüntüleriyle paylaştığı mesajında, "Maalesef, bu fazlasıyla tahmin edilebilirdi. Sırada hangi başkent var? Kuduz İsrail rejimi sınır tanımıyor ve tek bir dilden anlar. Bölge de dahil olmak üzere dünya, onun çılgınca saldırganlığına son vermek için birleşmelidir." dedi.

İranlı Bakan, "İran, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor ve her zaman Suriye halkının yanında yer alacaktır." mesajını paylaştı.

İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.