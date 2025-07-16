İnsanlığın belası ve düşmanı İsrail şimdi de Suriye'ye saldırıyor: 'Suriye, Süveyda'dan çekilmezse saldırılar sürecek tehdidi'

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Genelkurmay Başkanlığı binasına hava saldırıları düzenledi.

ABD: İsrail'in Suriye'ye saldırılarından "derin endişe'' duyuyoruz

Suriye'deki camilerden cihad çağrısı yapıldı

İsrail, Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’na hava saldırısı düzenledi

Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

Saldırılar sırasında Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef alan saldırıda yaralananlar olurken bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Güvenlik güçleri ayrıca Genelkurmay Başkanlığı binası yakınında bulunan Emevi Meydanı'nda güvenlik çemberi oluşturdu.

Savunma Bakanlığına bağlı birliklerin de binanın içinden askeri ekipman ve evrakları çıkardığı görüldü.

İsrail ordusunun "uyarı" iddiasıyla Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını hedef aldığı belirtildi

İsrail Ordu Radyosunun X hesabından, Suriye'ye düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüler ve bilgiler paylaşıldı.

Haberde, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay binasına düzenlediği saldırıyla eş zamanlı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da hedef aldığı kaydedildi.

Saldırının "uyarı" gerekçesiyle yapıldığı ileri sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusunun şu ana kadar Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda'ya en az 160 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırılarda, Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerin ve askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

İsrail ordusu Suriye'de Cumhurbaşkanlığına ve Genelkurmay'a saldırı düzenlediğini doğruladı

Ordudan yapılan açıklamada, Şam'a yönelik saldırıların sürdüğü belirtilerek saldırılara ilişkin görüntüler yayınlandı.

İsrail ordusunun kısa bir süre önce Şam'da Genelkurmay binasını ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde "bir askeri noktayı" hedef aldığı belirtilen açıklamada, Suriye'de askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

Açıklamada, Şam'da hedef alınan Genelkurmay karargahının Suriye ordusunun Süveyda'ya sevk edildiği bölge olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusunun, "siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Suriye'ye saldırılar düzenlediği ve her türlü senaryoya açık olduğu" kaydedildi.

İsrail, Suriye'de Kesve ve Dera'da hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları, askeri yerleşkelerin de bulunduğu Kesve bölgesini, Dera'daki 132. alayı ve Dera valisinin evini hedef aldı.

Bu arada Süveyda'da güvenlik güçlerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu Suriye'de "birkaç gün sürecek çatışmaya" hazırlanıyor

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, ordu, Suriye'de birkaç gün sürecek bir çatışmaya hazırlanıyor.

Ordunun İsrail'den Suriye'ye yüzlerce Dürzi'nin geçmesini beklemediğine dikkati çekilen haberde, Alexandroni Tugayı'nın Suriye'ye giren Dürzileri takip ettiği belirtildi.

Haberde, İsrail ile Suriye yönetimi arasında mesaj alışverişinin ise devam ettiği kaydedildi.

İsrail, Suriye sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Süveyda'da Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından sınırda askeri tahkimat kararı alındı.

İsrail ordusunun "operasyon hedefleri çerçevesinde sınırda gerekli tahkimatları belirlemek üzere durum değerlendirmeleri yaptığı" belirtildi.

İsrail ordusunun, "hem savunma hem saldırı eylemlerine devam edeceği" aktarıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan, Suriye'ye saldırıları artırmak için Kuzey Komutanlığı'na takviye talimatı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün Suriye'ye yönelik saldırıların ardından orduya yeni talimatını aktardı.

Zamir, Suriye'ye yönelik saldırıların hızını artırmak ve sözde "Suriye'deki Dürzi topluluğuna yönelik saldırıları durdurmak için" istihbarat toplama araçlarının ve saldırı kapasitesinin güçlendirilmesiyle Kuzey Komutanlığı'na takviye yapılması talimatı verdi.

İsrail ordusunun, Dürziler ile derin bir ittifak içinde olduğu iddiasıyla Süveyda başta olmak üzere Suriye genelinde saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Kuzey Komutanlığı'na bağlı 210. Tümen'in İsrail işgali altındaki Suriye topraklarında ve tampon bölgede ek birliklerle takviye edileceği bildirildi.

Dürzi topluluğuna Suriye tarafına kontrolsüz bir şekilde geçilmemesi uyarısı yapıldı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın iddiasına göre, İsrail'den bin kadar Dürzi Suriye tarafına geçiş yaptı.

İsrail ordusu, Dürzilerin kaçak şekilde Suriye'ye geçişine hazırlıklı olmadığı itirafında bulundu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den girmeye çalışanları önlediğini açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Hader bölgesinde Suriye tarafından sınır hattına girmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun bölgedeki kişilerin geçişini önlediği ve kalabalığı dağıtmak için çalıştığı aktarıldı.

İsrail basını, Süveyda'daki olaylar nedeniyle Suriye'deki Dürzilerden bazılarının bu bölgeye geldiğini yazdı.

Öte yandan, Golan Tepeleri'nin İsrail işgali altındaki Mecdel Şems bölgesinden bazı kişilerin Suriye içine doğru ilerlediği bildirildi.

İsrail askerlerinin, Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Mecdel Şems bölgesinden sınırı geçen kişileri geri getirmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail ordusunun, durumu gözlemlediği, "savunma ve saldırı için farklı senaryolara karşı hazır beklediği" kaydedildi.

İsrail'den, Suriye ordusu Süveyda'dan tamamen çekilmezse saldırıları sürdürecekleri tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağını belirtti.

Katz, Şam yönetimini, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilmemesi durumunda, daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti.

İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da ofisinin X hesabından yayınlanan video mesajında, İsrail vatandaşı Dürzilere seslendi.

Suriye'nin güneybatısında durumun çok ciddi olduğunu ileri süren Netanyahu, İsrail ordusunun "Dürzileri korumak" bahanesiyle saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Netanyahu, Dürzilere "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." diye seslendi.

Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.

İsrail, uluslararası toplumun Süveyda'daki olaylara sessiz kaldığını iddia etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, basına yaptığı açıklamada, Dürzileri korumak ve İsrail'in çıkarları için Suriye'ye saldırdıklarını iddia etti.

Bakan Saar, ülkesinin düzenlediği saldırılarla Suriye'nin güneyindeki statükoyu korumayı ve oluşabilecek "tehditleri" engellemeyi amaçladığını savundu.

Suriye'deki çıkarlarının "sınırlı ve açık" olduğunu öne süren Saar, saldırıları Süveyda kentindeki Dürzileri korumak amacıyla yürüttükleri iddiasını yineledi.

İsrail basını "ABD'nin Suriye'deki durumu yatıştırmak için arabuluculuk yaptığını" ileri sürdü

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir diplomatik kaynak, Suriye'deki durumun yatıştırılması için ABD yönetiminin de aralarında yer aldığı bazı tarafların araya girdiğini söyledi.

ABD'nin iki ülke arasında ilişkilerin tesisi için arabuluculuk yaptığına işaret eden İsrailli kaynak, "Suriye tarafının kendilerinin beklentilerini bildiğini, kısa sürede mantıklı davranacağını ümit ettiklerini" belirterek Suriye yönetimini tehdit etti.

Tel Aviv'in eylemlerinin Suriye'nin güneyindeki olaylara ve Suriye rejiminin "Dürzilere gelecek zararı önlemesine" bağlı olduğunu savunan İsrailli kaynak, "Suriye ile normalleşmenin devam edip etmediği, İsrail'in Suriye'de rejim değişiminden yana olup olmadığı" yönündeki soruya "kendisinin tehdit savurmaktan yana olmadığını" söyleyerek yanıt verdi.

İsrail'in Suriye yönetimiyle "her türlü iletişimi kestiği" iddia edildi

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonunun İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "İsrail'in Suriye hükümetiyle her türlü iletişimi kestiği" ileri sürüldü.

Tel Aviv yönetiminin, Suriye hükümetiyle ilişkilerini yeniden değerlendirdiği belirtilen haberde, İsrail'in ABD ile koordinasyon halinde olduğu kaydedildi.

Suriye ordusunun Süveyda kentine yönelik operasyonunda "İsrail ile koordinasyon sağladığı ancak aralarındaki uzlaşıyı ihlal ettiği" öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Suriye'ye saldırılarından "derin endişe duyduklarını" belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile Dışişleri Bakanlığında Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sorulan Rubio, "Az önce ilgili taraflarla telefonda görüştüm. Bu konuda çok endişeliyiz ve umarım bugün ilerleyen saatlerde bazı güncellemeler alırız." dedi.

"Çatışmaların sona ermesini istiyoruz." diyen Rubio, bu konuda gece bir ateşkes sağlandığını, ancak "yine de çok endişeli" olduklarını kaydetti.

AB "tüm dış aktörleri" Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, El Anouni'nin, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ifadelerine yer verildi.

El Anouni, AB'nin Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki çatışmalardan "endişe duyduğunu" ve sivillere yönelik şiddet olaylarını "şiddetle kınadığını" belirtti.

Tüm tarafları Süveyda'da dün varılan ateşkes anlaşmasına uymaya, "sivilleri ayrım gözetmeksizin korumaya ve nefret söylemlerine son vermeye" çağıran El Anouni, Suriye'deki yeni yönetimin, bölgede gerilimi azaltma, sükuneti yeniden tesis etme ve tüm suçluların hesap vermesini sağlamaktan sorumlu olduğunu kaydetti.

El Anouni, "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik artan saldırıları ışığında tüm dış aktörleri, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.