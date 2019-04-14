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AB Komisyonu Başsözcüsünden Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalar

14 Nisan 2019, Pazar 10:15
AB Komisyonu Başsözcüsü Schinas, "Türkiye seçim dönemini geride bırakarak önümüzdeki 4 yıl boyunca istikrar dönemine giriyor. Bunu bir fırsat olarak görebiliriz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'nin üyelik sürecini askıya alma çağrılarına karşı AB Komisyonunun tutumunun net olduğunu belirtti.

Schinas, üyelik sürecinin askıya alınması için tüm üye ülkelerin oybirliğinin gerektiğine dikkati çekerek, halihazırda bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

"AB'nin kapısı Türkiye'ye açıktır"

Schinas, "Türkiye aday ülkedir. Bağlantı kurmaya ve birlikte çalışmaya devam ediyoruz. AB'nin kapısı Türkiye'ye açıktır ve açık kalmaya devam edecektir. Kapının açık kalması için de menteşelerin işlevsel olması gerekir." diye konuştu.

"Kapıyı açık tutmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Menteşelerin pas tutmasını engellemeliyiz. Türkiye-AB ilişkileri açısından menteşeleri reform, hukukun üstünlüğü, demokrasi olarak tanımlamak mümkün." diyen Schinas, bu alanda ilerlemeler kaydedildiği müddetçe AB'nin kapısının Türkiye'ye açık kalacağını belirtti.

"Türkiye 4 yıl boyunca istikrar dönemine giriyor"

Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik değerlendirmesinde Schinas, "Türkiye seçim dönemini geride bırakarak önümüzdeki 4 yıl boyunca istikrar dönemine giriyor. Bunu bir fırsat olarak görebiliriz." vurgusunu yaptı.

Seçim süreçlerinin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada siyasi gündemi olumsuz etkileyebildiğine işaret eden Schinas, Türkiye ve AB'nin özellikle "olumlu gündem" maddeleri üzerinde çalışmaya devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Schinas, Türkiye ve AB'nin terörle mücadele, göç, bilgi paylaşımı, ticaret, ulaşım ve enerji gibi konularda aktif bir iş birliği yürüttüğünü ve bu alanlarda çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Yakın zamanda açıklanan ekonomik reform programı da olumlu bir adım." açıklamasını yaptı.

Bulgaristan'ın Varna kentinde geçen yıl Türkiye-AB Liderler Zirvesi'nin düzenlendiğini, geçen ay da AB-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin gerçekleştiğini ve tematik diyaloğun sürdüğünü kaydeden Schinas, Üst Düzey Enerji Diyaloğu toplantısı için çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

"Türkiye-AB ilişkilerinde ateşi canlı tutuyoruz." ifadesini kullananan Schinas, AB Konseyi dönem başkanlığını Finlandiya'nın üstleneceğini anımsatarak, olası bir liderler zirvesine bu dönemde karar verilebileceğine işaret etti.

"Gümrük Birliği ilişkiler için önemli bir araç"

AB Komisyonu'nun Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleme teklifinin gündemde olduğunu belirten Schinas, "Gümrük Birliği, Türkiye-AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişikleri güçlendirmek için önemli bir araç." değerlendirmesinde bulundu.

Güncelleme için üye ülkeler arasında henüz anlaşma sağlanamadığını anımsatan Schinas, "Diyalog sürüyor ancak, Avrupa'da hiçbir şey çok kolay olmuyor." dedi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda AB'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini savunan Schinas, vize serbestisi konusunda ise Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

AB'nin vize serbestisi konusunda ne yapılması gerektiğine ilişkin bir yol haritası sunduğunu ifade eden Schinas, bu çerçevede Türkiye'nin terörle mücadele yasasında uyarlama yapılması gerektiğini belirterek, "Ümitliyim çünkü, yetkililer arasında temaslar ve diyalog sürüyor. Ancak henüz son noktaya ulaşmadık." bilgisini paylaştı.

"Türkiye-AB göçmen mutabakatı başarı hikayesidir"

Schinas, Türkiye'nin 3.6 milyon Suriyeliye kapılarını açarak dünya genelinde en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunduğunu ve AB'nin takdirini topladığını belirterek, "Bu, Türk yetkililer ve halk nezdinde çok büyük bir başarıdır." dedi.

Avrupa'nın kendi payına düşeni yaptığını savunan Schinas, bu çerçevede Türkiye'deki Suriyeliler için ilk 3 milyar avronun ödendiğini ve ikinci 3 milyar avronun da önemli bir kısmının sözleşmeye bağlandığını kaydetti.

Türkiye-AB arasındaki göçmen mutabakatının hala olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğine dikkati çeken Schinas, "Sonuçlar Ege'deki mülteci akınının yüzde 90 azaldığını gösteriyor. Kişisel görüşüme göre, göçmen mutabakatı Türkiye-AB ilişkileri açısından bir başarı hikayesidir ve bu tür olumlu gelişmelere odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"AB komşularına önem veriyor"

AB'nin son dönemde yoğunluklu olarak İngiltere'nin birlikten ayrılmasına (Brexit) ve AP seçimlerine odaklanarak genişleme gibi önemli konuları rafa kaldırmasına ilişkin Schinas, "Artık bir Brexit molası veriyoruz. Olumlu gündemimize odaklanmaya başlayacağız." dedi.

İngiltere'nin esasen tüm çabasının Brexit sonrasında Türkiye'nin AB ile mevcut ilişki konumuna ulaşmak olduğuna işaret eden Schinas, Türkiye'nin AB pazar ve ürünlerine ulaşım konusunda büyük ilerleme kaydettiğine dikkati çekti.

Brexit odağına rağmen AB'nin komşularına olan ilgisinin azalmadığını belirten Schinas, 9 Mayıs'ta Romanya'da gerçekleşecek olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nin "komşulara verilen önemin" vurgulanması için bir fırsat olacağını söyledi.

"Türkiye önemli ve büyük bir komşu"

Türkiye'de AB'ye desteğin azaldığına ilişkin ise Schinas, zaman zaman Türk halkına "AB kötü komşu" imajının verildiğini belirterek, "Biz Türkiye'yi 'kötü komşumuz' olarak görmüyoruz. Türkiye önemli ve büyük bir komşu. Coğrafya ve tarih bizi birlikte çalışmaya zorluyor. Biz Türkiye ile ve Türk halkıyla bağlantı kurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Schinas, Türkiye'deki AB imajının düzeltilmesi için siyasi sistem, devlet dışı aktörler, sivil toplum ve basının da "yardım etmesi" ve Avrupa hakkında olumlu mesajlar vermesi gerektiğini ifade etti.

AA

Etiketler: ab, türkiye
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