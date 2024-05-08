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8 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Neden üç ihlâs

Süleyman KÖSMENE
08 Mayıs 2024, Çarşamba
Gölcük’ten Fevzi Şekerci: “İhlas Suresinin faziletleri nelerdir? Üç ihlas bir hatim deniyor; bunu açıklar mısınız?”

Kur’ân’ın Üçte Biri

Kur’ân-ı Kerim’in 112. Suresi olan İhlâs Suresi, Allah’ın birliğini, eşi ve benzeri olmadığını ve hiçbir şeye benzemediğini konu alır, tevhidi en halis biçimde ilan eder ve vahdaniyeti en güzel surette ispat eder. Surenin meali şöyledir: 

“De ki: O Allah birdir. Allah Sameddir. O, doğurmamış ve doğrulmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”1

Peygamber Efendimiz (asm), İhlâs Suresinin Kur’ân’ın üçte birine denk olduğunu haber vermiş, “İhlâs Suresini okumak Kur’ân’ın üçte birine denktir.” buyurmuştur.2

Bir gün Resûlullah Efendimiz (asm): 

“Ashabım! Kur’ân’ın üçte birisini bir gecede okumak size güçlük verir mi?” buyurdu. 

Bu teklif ashâba güç gelmişti. 

“Ya Resûlallah! Bizim hangimizin buna gücü yetişir?” dediler. 

Peygamber Efendimiz (asm):

“İhlâs Suresi Kur’ân’ın üçte biridir.” Buyurdu.3 

Dolayısıyla 3 ihlâs suresi okuyunca da Kur’ân hatmetmiş gibi sevap kazanılmış oluyor. Bu nedenle İslam ümmeti o gün bu gündür İhlâs Suresini hep 3’er defa okuya gelmiştir.

Sevabın Sayısal Değeri

Bu hadislerin tefsirini Bedîüzzaman Hazretleri özetle şöyle yapıyor: 

İhlâs Suresinin harf sayısı Besmele ile beraber 69’dur. İhlâs Suresinin her bir harfinin nemalanmış sevap değeri 1500’dür. Kur’ân’ın bütün surelerinin harf sayısı 300.620 (üç yüz bin altı yüz yirmi)’dir. 69 ile 1500 rakamını çarptığımızda, 103.500 (yüz üç bin beş yüz) ediyor ki, bu rakam bir defa ihlâs suresini okumanın Allah’ın rahmetiyle nemalanmış sevap sayısıdır. 

Bu rakamı 3 ile çarptığımızda ise, 310.500 (üç yüz on bin beş yüz) ediyor ki, bu rakam da 3 defa İhlâs suresini okuduğumuzda Allah’ın rahmetiyle nemalanmış ve Kur’ân’ın umumunun harf sayısına ulaşmış sevap sayısını ifade ediyor.  

Dolayısıyla bu hesaplamayla, 3 defa İhlâs Suresini okumanın, Kur’ân’ın umumu kadar, yani bir Kur’ân hatmetmiş gibi sevap kazandıracağını anlamış bulunuyoruz.

Gayet Hakikatli Bir Esas

Üstad Saîd Nursî Hazretleri bu nemalanmanın sırrını şöyle açıklıyor: 

İçine 1000 tane mısır ekilmiş bir tarla farz ediyoruz. Hasat zamanında, başak başına 50’şer mısır tanesi veren 7 başaklı bir mısır bitkisi, neticede 350 (bütün tarlanın 3’te 1’i) mısır tanesini ürün olarak vermiş olmaktadır. Oysa kökte tek bir mısır tanesi bulunmaktaydı. 

İşte bir tek mısırın 350 mısırı netice verdiğini gördükten sonra; kökteki tek mısır için, tüm tarlaya atılan mısır tanelerinin 3’te 1’ine denk bir berekete sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.  

Demek, İhlâs Suresindeki sevap ve feyiz bereketini müjdeleyen hadis-i şerif –hâşâ- hiç mübalağa olmadığı gibi, gayet makul, gayet manalı ve gayet hakikatli bir esasa işaret etmiş bulunmaktadır.4

Tevhidi İspat Ediyor

Bedîüzzaman Hazretleri, bu surede geçen “O doğurmamıştır ve doğrulmamıştır.” Âyetinin gâyet açık bir üslupta gelişinin manasının, Hıristiyanlığın teslis inancına bir reddiye olarak, “Doğuran ve doğurulmuş olanların” İlâh olamayacağını beyan etmek, Hazret-i Îsâ’ya (as), Hazret-i Üzeyir’e (as), Melâikeye, Yıldızlara ve hak olmayan mabudlara ibâdet etmekten sakındırmak ve Cenab-ı Hakk’ın “Ezelî ve Ebedî” olduğunu zihinlere nakşetmek olduğunu kaydeder. 

Doğan, doğrulan, yiyen ve yedirilen nice aciz varlıkların “mabut” haline getirilmesi, ilahlaştırılması ve putlaştırılması üzerine, insan dimağına inen bir Allah kelâmı olan Kur’ân’ın, Allah’ın sıfatlarından bahsederken, insanların anlayacağı biçimde, Allah’ın doğurmadığını, doğrulmadığını ve rızka muhtaç olmadığını nazara vermesi, “veciz ve anlaşılır” üslubuna yakışan bir rahmet tecellisidir.  

Dipnotlar:

1- İhlâs Sûresi, 112/1-4

2- Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân,1770

3- a.g.e., 1771

4- Sözler, s. 312

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