"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Netanyahu'yu tutuklama kararı çıkarmaması için ABD’li senatörler tarafından tehdit edilmiş

07 Mayıs 2024, Salı 00:50
Bir grup ABD’li Cumhuriyetçi senatör, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarmaması konusunda uyararak “ağır yaptırımlarla” tehdit etti.

Zeteo adlı internet sitesinde yer alan haberde, aralarında Tom Cotton, Marco Rubio ve Ted Cruz gibi isimlerin yer aldığı 12 Cumhuriyetçi senatörün Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'a gönderdiği tehdit içerikli mektuba yer verildi.

Mektupta, Başsavcı Han’a hitaben, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı çıkarması halinde, bu durumun “yalnızca İsrail’in egemenliğine değil, aynı zamanda ABD’nin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak” yorumlanacağı ve “ağır yaptırımlarla sonuçlanacağı” öne sürüldü.

UCM Başsavcısına yönelik, “İsrail’i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız.” tehdidinde bulunan senatörler, “Han’ın çalışanları ve ortaklarına yaptırım uygulayacakları, Başsavcı ve ailesinin ABD’ye girişlerini engelleyecekleri” tehdidinde bulundu.

Mektubun sonunda ise UCM Başsavcısına hitaben, “uyarıldınız.” ifadelerine yer verildi.

UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaracağı iddiası

UCM Başsavcısı Han, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, Gazze'de soykırım işlemekle suçlanan Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yöneticiler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları iddiaları üzerine "görevlileri engelleme, sindirme veya uygunsuz şekilde etkilemeye yönelik tüm girişimlerin derhal durdurulması" çağrısı yapmıştı.

Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında muhtemel tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti.

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

Adı açıklanmayan İsrailli iki yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'a ilettiği kaydedilmişti. Görüşmede Netanyahu'nun Biden'dan, UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Refah'taki 600 bin Filistinli çocuğun gidecek güvenli hiçbir yeri yok!

    Save The Children: Çocukları korumak için zaman tükendi

    Netanyahu'yu tutuklama kararı çıkarmaması için ABD’li senatörler tarafından tehdit edilmiş

    Hava kirliliği astımı tetikliyor

    Vatandaş borç batağında

    Bu güvensizlikle enflasyon düşer mi?

    İsrail, dünyanın tüm uyarılarına rağmen Refah’ta 50’den fazla yeri bombaladı

    'İsrail hükümeti esirleri terk etti'

    İsrail, Refah’ta saldırılara devam etme kararı aldı

    Hamas, ateşkes anlaşmasına ilişkin önerileri onayladığını bildirdi

    Rusya: Fransa, Ukrayna konusunda yıkıcı ve kışkırtıcı yaklaşım sergiliyor

    İsrail'in Refah'a kara saldırısı ateşkes müzakerelerini boşa çıkarır

    Gaziantep'teki feci kazada minibüsle beton mikseri çarpıştı: 9 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    Refah’ı boşaltmaya başladı

    İsrail’le bütün ilişkileri kesin

    Özgürlük Filosuna Güney Afrika desteği

    Bu güvensizlikle enflasyon düşer mi?

    AB'den "acil insani ateşkes" çağrısı: 'Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var, güneye doğru ilerliyor'

    Salı gününden itibaren sıcaklıklar artacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasette yumuşama derken...
    Süleyman KÖSMENE

    Âhir zaman haberleri perdelidir
    Orhan Ali YILMAZ

    “Adalet” mi, yoksa şu “Af” mı?..
    İbrahim Aktaşcı

    “Türkmen” gelini mi “Kürdün” gelini mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Taraf olsan da tarafgir yazma
    Risale-i Nur'dan

    Birbiriyle boğuşanlar, müsbet hareket edemezler
    Cevher İLHAN

    “Anayasacılık” oyunu…
    Genel

    Netanyahu'yu tutuklama kararı çıkarmaması için ABD’li senatörler tarafından tehdit edilmiş
    Faruk ÇAKIR

    İsrafla mücadele evlerden başlasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.