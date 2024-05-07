Liseliler de Filistin’in yanında

Fransa’da onlarca lisede, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze ile dayanışma eylemi yapıldı. Fransa’da üniversitelerin yanı sıra liseler de Filistin’e destek eylemlerine sahne oldu.

Lise Sendikaları Birliğinin (USL) çağrısı ile onlarca lise, Gazze’de acil ateşkes sağlanmasını ve Filistin devletinin tanınmasını isteyen öğrenciler tarafından kuşatıldı. USL Başkan Yardımcısı Manes Nadel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız liselerinin “barış için” kuşatıldığını duyurdu. Nadel, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarına değinerek, “her Fransız liselinin bu saldırılara karşı harekete geçme görevi” olduğunu vurguladı. USL, liselileri yarın da eylemlerini sürdürmeye çağırdı. Muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için aday gösterdiği Filistinli Rima Hassan da liseli eylemcilere destek verdi. AA

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