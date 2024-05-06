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7 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Bu güvensizlikle enflasyon düşer mi?

06 Mayıs 2024, Pazartesi 23:44
Gazeteci Süleyman Karan, “Enflasyonun eylül ayından itibaren ateşinin yeniden yükselmeyeceğine ilişkin inandırıcı bir gelişmeyi ekonomi yönetimi dışında görebilen var mı?” diye sordu.

Gazeteci Süleyman Karan, Gazete Duvar’da “Çekirdek enflasyon rekor kırdı: Tek haneli rakamlar hayal mi?” başlıklı bir yazı yazdı. Karan yazısında şunları söyledi: “Hemen her ay ekonomi yönetiminden yapılan resmi açıklamalar, mayıs ayından sonra enflasyonun düşüş eğilimine gireceği ve bu düşüşün hızlı bir şekilde gerçekleşeceği yönünde... Aslına bakarsanız, biz bu vaadi iki yıldır sürekli duyuyoruz ve hep hüsranla sonuçlanıyor. Zira enflasyon rakamlarını makyajlayarak ve sorunun salt para politikalarıyla çözüleceğini sanarak bu enflasyondan kurtulmamız mümkün değil. Bu para politikalarıyla maliye politikaları arasındaki kopuklukla da açıklanabilecek gibi değil!.. Meselenin temelinde birikmiş yapısal sorunlar var. Bunu hem dış ticarette yaşanan açıkta hem de tarımsal üretimde görmek mümkün. Bunun sonucunda, enflasyonla mücadelenin temel ayağı zayıf kalıyor.”

Hiç de gerçekçi değil

“Enflasyonun bileşenleri ve yapısal özellikleri dikkate alındığında, ekonomi yönetiminin mayıs ayı sonrasına ötelediği pembe tablonun hiç de gerçekçi olmadığını söylemek için kahin olmaya gerek yok! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Mayıs ayında yüzde 70’in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağız. Daha sonra uygulamaya koyduğumuz programla birlikte enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve 2026 yılında tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız. Uzun bir yolculuk ama başaracağız çünkü iyi bir programımız var. Bizim önceliğimiz fiyat istikrarı, yani enflasyonun tek haneye düşürülmesi, mali disiplin ve tabii ki yapısal dönüşüm. Yapısal dönüşümden kastettiğimiz yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayide dönüşüm bütün bunlar bize daha yüksek sürdürebilir büyümenin imkanını artıracak” diyor. Ancak program var, program var!”

Tasarruf tedbirlerini uygulayacaklar mı?

“Türkiye’de bugüne kadar Orta Vadeli Program’ın gerçekler karşısında nasıl yerle bir olduğunu görmüştük. Hatırlarsanız, bizi bugünlere getiren de Türkiye Ekonomi Modeli denen bir programdı! Mesele programın ne üzerine şekillendiği, başta şeffaf ve denetlenebilir bir önlemler paketinin olması ve bu programa halkın da güvenmesi. Peki bugün gerçeklikle hiç alakası olmayan TÜİK’in enflasyon verilerine kaçımız güveniyoruz? Bu enflasyon verilerine göre belirlenen TL mevduat faizinin pozitif reel getiri sağladığını kaç kişi iddia edebilir? Veyahut bu yozlaşmış bürokrasinin tasarruf tedbirlerini uygulayacağına inanan var mı?.. Mayısta baz etkisiyle belli bir düşüş yaşayacak olan enflasyonun eylül ayından itibaren ateşinin yeniden yükselmeyeceğine ilişkin inandırıcı bir gelişmeyi ekonomi yönetimi dışında görebilen var mı peki?”

Haber Merkezi

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