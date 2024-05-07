Hiçbir şey Refah'a yönelik saldırıyı meşru kılmaz!

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Refah'a 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığını belirterek, "Daha fazla insani faciaya yol açacak Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz." dedi.

Hamas 124 gün sürecek ve 3 aşamadan oluşan ateşkes teklifini onayladı

Refah'taki 600 bin Filistinli çocuğun gidecek güvenli hiçbir yeri yok! Francis, X sosyal hesabından bir mesaj paylaştı. İsrail'in Refah'ın doğusuna yönelik olası kara saldırısından derin endişe duyduğunu ifade eden Francis, buraya çok zor koşullarda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığına dikkati çekti. Francis, şu anda kalıcı ateşkese yönelik belirleyici adım atma ve esirleri koşulsuz serbest bırakma zamanı olduğunu kaydetti. Acıyı artık sonlandırmak gerektiğinin altını çizen Francis, "Açıkça söylüyorum. Daha fazla insani faciaya yol açacak Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz." ifadelerini kullandı. Hamas ateşkes önerisine onay vermişti Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı. İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. AA

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