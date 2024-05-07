Hava kirliliği astımı tetikliyor

Hastalığın belirtileri arasında nefes darlığı, göğüs sıkışması, öksürük ve hırıltılı solunum bulunuyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Zeynep Uslu, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla astım hastalığı konusunda açıklamalarda bulundu. Uslu, bahar yorgunluğu gibi astımın da genellikle dönemsel belirtiler gösterdiğini söyledi. Astım hava yollarının iltihaplanması ve daralması sonucunda ortaya çıktığını söyleyen Uslu, “Hastalık tekrarlayan ataklarla seyreder ve belirtileri arasında nefes darlığı, göğüs sıkışması, öksürük ve hırıltılı solunum bulunur. Astımın gelişiminde genetik ve çevresel faktörler önemli bir rol oynar. Hastalığın tetikleyicileri arasında alerjenler, hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonları ve sigara dumanı vardır” dedi. Haber Merkezi

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