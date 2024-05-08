Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, 31 Mart seçimlerinden sonra toplumda bir rahatlama olmasına rağmen bürokrasinin görevden alma endişesi sardığının bunun da devleti kilitlediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından “cumhurbaşkanına açık çağrı” yapan DP’li Uzun, “Sayın Cumhurbaşkanı; 31 Mart Seçimlerinden sonra toplumda bir rahatlama oldu ama bu sefer de bürokrasi tutuşmuş durumda. Bakanlıkların tamamında sizden kaynaklanan büyük bir korku ve endişe hâkim. Malumunuz hepsinin kaderi sizin iki dudağınız arasında. Bakanlarınızın hepsini ‘görevden alınma’ endişesi sarmış. Bu endişe tümüyle bürokrasiyi kilitlemiş durumda. Kabinede değişiklik yapma niyetiniz var mı bilemiyorum. Görevden alacağınız bakan varsa bir an evvel almalısınız. Böyle bir niyetiniz yoksa da herkesin görevine devam edeceğini ilan etmelisiniz. Rahatlasınlar. Takdir elbette sizindir ancak bilesiniz ki; devlet kilitlendi” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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