İsrail ateşkesi reddetti, Refah’ı ele geçirdi

Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Gazze için ateşkes önerisini kabul etmesinin ardından İsrail Savaş Kabinesi, oy birliği ile Refah’taki saldırılara devam kararı aldı.

İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze’nin Mısır’a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Mısır’a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi. İsrailliler, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından Batı Kudüs’te hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Ölüm yeter, savaşı durdurun İsrailli aktivistler akşam saatlerinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine saldırısını protesto etmek için Batı Kudüs’teki Başbakan Binyamin Netanyahu’nun konutu yakınlarında toplandı. İsrail polisi, Netanyahu’nun evine çıkan yolları demir bariyerler ve güvenlik araçlarıyla kapattı. İsrailli aktivistler, “Filistinlilerin de hayatları önemlidir”, “Ölüm yeter, savaşı durdurun”, “Refah’a saldırı=Ölü esirler” yazılı pankart, afiş ve dövizler taşıdı. AA

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