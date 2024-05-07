Türkiye’de de eylemler yayılıyor

Kocaeli’de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İsrail’in saldırılarına seyirci kalmayan ABD’li ve Avrupalı öğrencilerin kampüslerinde başlattığı gösterilere, GTÜ öğrencileri de destek veriyor. GTÜ ana giriş kapısında toplanan öğrenciler, sloganlar eşliğinde rektörlük binasına yürüdü. Burada basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra oturma eylemine başladı. Rektörlük binası önündeki oturma eylemi, 10 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. Sakarya Üniversitesi öğrencileri, Gazze’deki saldırıları protesto etmek ve ABD de bulunan üniversitelerde başlayan eylem hareketine destek olmak amacıyla çadır nöbeti tutuyor. AA

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