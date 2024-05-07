"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Türkiye’de de eylemler yayılıyor

07 Mayıs 2024, Salı 18:29
Kocaeli’de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İsrail’in saldırılarına seyirci kalmayan ABD’li ve Avrupalı öğrencilerin kampüslerinde başlattığı gösterilere, GTÜ öğrencileri de destek veriyor. GTÜ ana giriş kapısında toplanan öğrenciler, sloganlar eşliğinde rektörlük binasına yürüdü. Burada basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra oturma eylemine başladı. Rektörlük binası önündeki oturma eylemi, 10 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. Sakarya Üniversitesi öğrencileri, Gazze’deki saldırıları protesto etmek ve ABD de bulunan üniversitelerde başlayan eylem hareketine destek olmak amacıyla çadır nöbeti tutuyor.

AA

Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Liseliler de Filistin’in yanında

    Türkiye’de de eylemler yayılıyor

    İsrail ateşkesi reddetti, Refah’ı ele geçirdi

    Borrell: Kabul edilemez

    Refah’tan kaçış sürüyor

    İsrail, Refah bölgesine kara saldırısı başlattı

    Ateşkes kaçırılmaması gereken bir fırsat

    Hiçbir şey Refah'a yönelik saldırıyı meşru kılmaz!

    Hamas 124 gün sürecek ve 3 aşamadan oluşan ateşkes teklifini onayladı

    Hukuka dönülmeden yumuşama olmaz

    Refah'taki 600 bin Filistinli çocuğun gidecek güvenli hiçbir yeri yok!

    Save The Children: Çocukları korumak için zaman tükendi

    Netanyahu'yu tutuklama kararı çıkarmaması için ABD’li senatörler tarafından tehdit edilmiş

    Hava kirliliği astımı tetikliyor

    Vatandaş borç batağında

    Tek dertleri rant

    Bu güvensizlikle enflasyon düşer mi?

    İsrail, dünyanın tüm uyarılarına rağmen Refah’ta 50’den fazla yeri bombaladı

    'İsrail hükümeti esirleri terk etti'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DKT, Risale-i Nur’u sinemaya taşıyacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasette yumuşama derken...
    Süleyman KÖSMENE

    Âhir zaman haberleri perdelidir
    Orhan Ali YILMAZ

    “Adalet” mi, yoksa şu “Af” mı?..
    Genel

    Hukuka dönülmeden yumuşama olmaz
    Faruk ÇAKIR

    İsrafla mücadele evlerden başlasın
    Risale-i Nur'dan

    Birbiriyle boğuşanlar, müsbet hareket edemezler
    İbrahim Aktaşcı

    “Türkmen” gelini mi “Kürdün” gelini mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.