Borrell: Kabul edilemez

İsrail uluslararası toplumun baskısına rağmen Refah’a kara operasyonu için harekete geçti. Ordu bölgedeki sivillerin zorunlu tahliyesine başladı. Avrupa ülkeleri ise operasyona tepkili.

Avrupa Birliği’nden en üst düzey tepki Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell’den geldi. DW Türkçe’nin haberine göre Borrell, Refah’ın tahliyesinin “Daha fazla savaş ve açlık” anlamına geldiğini ve kara operasyonunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. ABD daha önce sivillerin tahliyesini içeren “İnandırıcı ve kabul edilebilir” bir plan görene kadar Refah operasyonuna itiraz edeceklerini açıklamıştı. Önceki gün ABD ve İsrail savunma bakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşme sonrası Pentagon’dan yapılan açıklamada Washington’un bu tutumu tekrar hatırlatılmıştı. Haber Merkezi

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