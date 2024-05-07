Refah’tan kaçış sürüyor

Filistin Kızılayı’nın, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Kızılayı’nın Refah’taki merkezinden çekilen görüntülerde binlerce Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

İsrail’in Refah’ın doğu kesimine karadan saldırı hazırlığı yaptığı bölgelerdeki Filistinlilerin göçe zorlandığı kaydedilen açıklamada, İsrail’in Refah’ın doğusuna hava saldırılarını da yoğunlaştırdığı bildirildi. Filistin Kızılayı, Refah’ın Gazze’deki nüfusun yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “insani felaket” yaşanabileceği uyarısında bulundu. AA

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