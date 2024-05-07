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7 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Hukuka dönülmeden yumuşama olmaz

07 Mayıs 2024, Salı 05:24
SİYASETTE YUMUŞAMANIN TEK BİR FORMÜLÜ VAR: HUKUKA DÖNMEK, ANAYASAYA UYMAK, YARGININ HUKUKU BOĞMASINI ENGELLEMEK.

Oyalamaya kalkarsa...

Prof. Dr. Mehmet Altan: “Siyasal yumuşama mı istiyorsunuz? Gideceğiniz tek yer hukuktur. Siyasal iktidar hukuku uygulamaz da ‘mış’ gibi yapar ise yumuşama laflarıyla oyalamaya kalktığı toplumdan sert bir tokat daha yiyecek ilk seçimde.”

Algı operasyonu işe yaramaz

“Gerçekten hukuka uygun bir yapı oluşturulmadan hiçbir ‘algı operasyonu’ işe yaramaz. Unutmayalım, ekonomi ve hukuk hançerlenerek Cumhuriyet tarihinin en büyük servet transferinden biri yaşandı. Hukuk olmadan durum düzelmez.”

***

Hukuka dönülmeden yumuşama olmaz

Gazeteci Yazar Mehmet Altan “Yumuşamanın tek bir formülü var: Hukuka dönmek, anayasaya uymak, yargının hukuku boğmasını HSK eliyle derhal engellemek…” dedi.

Gazeteci yazar Mehmet Altan “Asrın soygunu ve yumuşama…” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Artı Gerçek’te yazan Altan yazısında şunları söyledi: “Türkiye, siyasal iktidara verdiği güven oyunu yerel seçimlerde geri çekti. Ağır bir tokat attı. AKP, 2. Parti konumuna düştü. Ve geçen gün Erdoğan, Özel görüşmesi ertesinde şöyle dedi: “Ben de Özgür Bey’e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye’nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye’de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız.” Bunları söylemesinden bir gün önce ise siyasal iktidar AYM Kararına rağmen 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması engelledi. Anayasa resmen ve alenen çiğnendi. Şimdi siyasette “yumuşama” olacakmış. Ne olacak yani? Siyaset yumuşayacak ama hukuksuzluk devam mı edecek?”

Halk palavralarınızdan bıktı

“Yumuşamadan kastınız ne?” diye soran Altan şu şekilde devam etti: “Karşılıklı “kabul günleri” yapmak mı? “Yumuşamanın” tek bir formülü var: “Hukuka dönmek, anayasaya uymak, yargının hukuku boğmasını HSK eliyle derhal engellemek…” Bunlar yapılmadan “yumuşama” sadece laftan ibaret kalır. Bu “yumuşama” laflarıyla siyaset kendi çıkarları doğrultusunda yeniden toplumu kandırmaya mı kalkışıyor? Her şey olabilir. Ama gerçekten hukuka uygun bir yapı oluşturulmadan hiçbir “algı operasyonu” işe yaramaz. Hiç unutmayalım, ekonomi ve hukuk hançerlenerek Cumhuriyet tarihinin en büyük servet transferinden bir yaşandı. Ülke çöktü, çürüdü. Hukuk olmadan da durum düzelmeyecek. “Siyasal yumuşama” mı istiyorsunuz? Gideceğiniz tek yer hukuktur. Siyasal iktidar, hukuku uygulamaz da “mış” gibi yapar ise yumuşama laflarıyla oylamaya kalktığı toplumdan sert bir tokat daha yiyecek ilk seçimde. Ekmek alamayan, baskıdan ve kibirden bıkan halkı artık palavralarla kandırmak mümkün değil. Ya bu çürümenin önünü kesersiniz ya da ilk seçimde bedelini ödersiniz.”

Haber Merkezi

 

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